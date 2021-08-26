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實價登錄須申報仲介費？內政部：不用申報註明

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
有不動產仲介業者反映，內政部規定實價登錄要求仲介業者必須全面申報仲介費用，影響業者執業。 示意圖／Ingimage
有不動產仲介業者反映，內政部規定實價登錄要求仲介業者必須全面申報仲介費用，影響業者執業。 示意圖／Ingimage

內政部今天表示，有不動產仲介業者反映，內政部規定實價登錄要求仲介業者必須全面申報仲介費用，影響業者執業，內政部表示，只有在交易總價內含仲介費、裝潢等費用時，才應一併申報註明該費用，一般交易習慣，仲介費用多是在交易總價另外計算收取，所以不用申報註明，業者毋須擔心。

內政部表示，民眾買賣房屋的交易總價，主要包括房屋土地及車位的價格，但實務上可能會有一些的特殊交易情形，例如會將裝潢家電費、仲介費、土地增值稅等「內含」在總價之中。所以，內政部在8月25日將這些費用規定公告為「其他價格資訊項目」，在實價登錄申報時必須在備註欄註明其費用，以避免個案藉由裝潢家電等費用墊高房價情事，影響民眾對於市場價格行情的判斷。

內政部表示，對於部分仲介業者提出是否每案都要申報仲介費的疑問，內政部說明應依買賣契約內容來認定，若契約沒有特別約定交易總價包含該等費用，就不需要填載。

內政部表示，以一般買賣交易而言，並不會將仲介費用包含在契約交易總價內，而是另外向買賣雙方計算收取，在申報時就不用申報仲介費用；但如果契約有約定交易總價內含仲介費，就要一併申報註明，以免受罰。

內政部 實價登錄 家電

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