鼓勵支付零接觸 JCB晶緻悠遊聯名卡9月回饋名額加碼

疫情雖然趨緩，減少接觸還是防疫上上策，悠遊卡公司與JCB國際組織鼓勵支付零接觸，特別針對JCB晶緻悠遊聯名卡自動加值10%回饋活動加碼，9月回饋名額將自原本的37,000名增至80,000名，搭配悠遊卡多項優惠活動，卡友可以好好生活、安心消費。

JCB晶緻悠遊聯名卡自動加值10%回饋一直以來相當受到卡友喜愛，每月登錄活動開始時往往迅速額滿，鼓勵卡友多多使用無接觸的悠遊卡消費，自9月1日至9月30日，持JCB晶緻卡等級以上（含極緻）之悠遊聯名卡在活動專屬網頁登錄成功後，並在登錄當月完成自動加值，即可享有自動加值總金額10%回饋，每卡每月最高回饋50元，登錄名額提高至80,000名。

悠遊付會員也有新回饋釋出，自9月1日至9月30日使用悠遊付首次綁定郵局帳戶，即可獲得全家便利商店49元超值早餐兌換券(總額6,000份，每人限領1份，贈完為止)，自10月1日至10月31日悠遊付會員以綁定的郵局帳戶消費不限金額任1筆，也能拿全家便利商店49元超值早餐兌換券(總額4,000份，每人限領一份，贈完為止)。

此外，悠遊卡9月結合各大通路也推出多項優惠活動，卡友在採買/搭車/享用美食時，都能感受到微幸福的小確幸。