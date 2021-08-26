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2021 James Dyson設計大獎 台灣初賽冠軍出爐

經濟日報 / 記者 張義宮/即時報導

看重台灣創新能量，James Dyson設計大獎連續七年在台徵件，今(26)日公布本年度台灣地區初賽成果，由實踐大學工業產品設計系學生李彥寬奪下冠軍，而兩組優異獎得主分別為實踐大學工業產品設計系學生黃姿琪、台北科技大學工業設計系學生郭馨媛與倪偉星。

冠軍與優異獎作品將代表台灣前進國際舞台，與來自全球28個國家或地區的設計好手，共同角逐30,000英鎊高額獎金，更有機會將設計理念落實於日常應用。本屆James Dyson設計大獎將於11月17日公布最終決選結果，並由Dyson創辦人暨首席工程師James Dyson親自選出冠軍。

為了更貼近台灣本地文化與設計觀點， James Dyson 2021 設計大獎特別延攬三位學界及業界代表擔任地區賽評審，包括實踐大學工業產品設計系榮譽講座教授官政能、成功大學藝術中心藝術長馬敏元以及KEV Design Studio負責人周育潤。針對本屆參賽者的表現，評審們表達高度肯定，大多數作品皆實踐James Dyson設計大獎的精神，企圖透過設計的力量解決日常問題，從而改善人們的生活。

台灣初賽冠軍zerogap　貼心打造「來廁自如」創新輪椅產品

台灣許多公共場所設有無障礙廁所，即便如此，行動不便人士如廁時，必須以兩側扶手為支撐，緩緩移動至馬桶上方，仍存在安全上的疑慮。

實踐大學工業產品設計系學生李彥寬洞察這項需求缺口，其設計作品「zerogap」為全新型態的輪椅產品，透過可以向外開展的扶手與前後調整的椅墊，縮短輪椅與馬桶之間的距離，無需旁人協助就能擁有舒適且安全的如廁體驗。台灣人口老化嚴重，預計於2025年邁入超高齡社會 ，藉由優化輪椅設計，為長者、行動不便或身障人士帶來更友善的環境空間。

Dyson 實踐大學

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