台南近十年磁吸兆元投資額 近6成上班族嚮往移居古都

我國於2010年進行縣市合併改制迄今已滿十年，隨著產業的板塊移轉，造成六都人口大洗牌，有愈來愈多人選擇南漂。根據1111人力銀行今（26）日發布的「勤工樂活大台南調查」發現，有五成九上班族嚮往移居台南，且進一步分析，台南房價負擔率31.1%六都排第四，失業率3.8%六都最低，是磁吸人口移居的主要誘因，也說明了「逐工作而居」的熱潮正在台南發酵。

台南市長黃偉哲今日更親自北上出席該場活動，黃偉哲指出，台南的科技產業薪資水準與北部差距小、物價水準相較北部低，科技大廠的進駐亦帶動台南市民平均薪資成長，並提升市民生活水準，在南科台南園區與沙崙智慧綠能科學城兩大引擎帶動下，產業聚落更趨完整，生活機能也不斷提升。

黃偉哲表示，根據統計資料顯示，縣市合併升格起迄今，共增加3,124件投資案，吸引1兆193億元投資額，創造1兆8,295億元產值，並增加12萬8,923個就業機會。且台南是有著製造業、服務業1:1黃金比例的城市，同時結合製造業的硬實力和服務業的軟實力，適合工作也適合生活，台南除了有南科、綠能科技城外，還有許多隱形冠軍企業。

黃偉哲指出，除了Garmin在南科的擴廠即將在10月投產外，台積電的3奈米廠也正積極籌建中，其他還有google的資料中心也選擇落腳台南，以及誠品和三井Outlet等知名企業。

另外，值得關注的是，該份調查當問及「若不考慮自身條件，您最想進入台南哪些產業工作」，電子科技/資訊/軟體/半導體以47.6%最受青睞，其次則是一般傳統製造23.2%、旅遊/休閒/運動21.2%、一般服務業17.0%及軍/公/教人員13.7%。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，台南科學園區是南部科技重鎮，主要為光電、積體電路、精密機械、生技及綠能等產業進駐，園區就業人口已逾八萬人，並與永康、新化、新市、安定、善化及台南市中心等地區結合成緊密生活圈，根據台南市民政局資料統計，2020年台南各行政區的人口成長數，淨遷入人數成長最多的前三名行政區，由安南區的增加1,190人奪冠，其次則是善化的810人以及中西區的347人，說明了「逐工作而居」的熱潮正在台南發酵，其中不乏收入穩定的百萬年薪工程師遷居於此買房自住。

何啟聖進一步指出，1111人力銀行上的「台南產業線上徵才專區」，有高達3,443家徵才企業、87,000多個工作機會，其中薪水40,000元以上的工作機會，將近25,000個；且因應台南在地企業求才若渴，還特地開闢「台南科技產業專區」及「隱型冠軍專區」，積極招手青年南奔勤於工作、樂在生活。

何啟聖表示，一場疫情翻天覆地改變了日常生活，也造成產業大洗牌，不論是南奔還是北漂，求職者必須要覺醒，了解自己的職能強項與不足，才能在茫茫職場中找到定位，1111人力銀行提供九大職能星、工作價值觀等測驗，透過大數據資料協助求職者探索出最合適的職涯與隱性求職需求，亦協助求職者定位自己，開啟職涯新頁。