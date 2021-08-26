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企業主不畏疫情開法國餐廳 米其林星級主廚進駐

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導
中租企業總裁辜仲立年底在台北市民權東路要開法式餐廳，圖為主廚吳定祐。中租控股/提供
中租企業總裁辜仲立年底在台北市民權東路要開法式餐廳，圖為主廚吳定祐。中租控股/提供

儘管本土疫情嚴重衝擊餐飲業經營，中租控股（5871）大股東、中租企業總裁辜仲立卻悄悄籌備法式餐聽，預計在今年底、耶誕節前，在台北市民權東路三段一帶開業，延攬曾在米其林星級餐廳擔任主廚的吳定祐（Darius Wu），以當代手法、在地精神，全新演繹法式料理，打造高水準的用餐體驗。

喜愛美食也經營美食的辜仲立，繼2016年推出「總裁牛肉麵」之後，2018年於中實控股旗下增設「艾斯奇餐飲」，主要品牌事業包括「總裁牛肉麵（C.E.O Beef Noodles）」二代店、「中實泰樂瓦（Les Terroirs de Chailease）」專業代理葡萄酒事業，以及今年初推出的新品牌「JLK精品咖啡（JLK Coffee）」等，而辜仲立引進的這些高品質的葡萄酒、咖啡等，未來也都會在即將開幕的法式餐廳品嘗到。

秉持辜仲立對經營餐飲的信念，艾斯奇餐飲董事長黃炳彰表示，這家法式餐廳將以結合法國經典菜色與台灣的文化風情為基礎，呈現國際級的質感、品味風格。不僅如此，將融合中租企業的資源與產品，消費者在此可以享用體驗法式料理的精緻細膩，品嚐莊園紅酒的醇香，餐後喝杯台灣高山精品咖啡的清新淳美。

中租表示，26歲的吳定祐，學生時代即嶄露頭角、參加海內外餐飲賽事並獲獎無數，廚藝精湛屢獲國際級獎項肯定。他感恩每一位師長、業師，也特別感謝業主的賞識與信賴，提供年輕主廚一個高度發揮廚藝的舞台。

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