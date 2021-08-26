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彰化、高雄二社宅 即日起招標監造團隊

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

國家住都中心今（26）日表示，將針對彰化縣「學士安居」及高雄市「鳳翔安居」等，二案社會住宅新建統包工程，其委託監造（含耐震）技術服務案，即日起已公告上網招標，招標時間至今年9月22日止，歡迎廠商踴躍投標。

國家住都中心表示，學士安居社宅基地位於彰化市內，鄰近彰化師範大學進德校區、工業職業學校及彰化藝術高中等；而鳳翔安居社宅則位於高雄市鳳山區，鳳翔一街及鳳翔街所夾街廓，近陸軍官校、杭州公園、鳳山共同市場等，更接近捷運鳳山國中站，距離約600公尺。

國家住都中心指出，二社宅基地除了規劃設置托嬰中心、日照中心等社福設施服務外，也將設置店鋪，提升地區生活機能，以創造友善鄰里關係。並有效結合周邊資源，透過交通便利的生活場域，為所在地區提供舒適的住所。

國家住都中心表示，二案社宅的新建統包工程，將分別於7月15日、30日決標，為加速推動社宅興建工程，本次接續提出監造技術服務採購案，招標文件已公告於國家住都中心網站採購專區，邀請優秀且監造經驗豐富的技術服務廠商團隊，一同加入社宅國家隊行列，齊心提升社宅興建品質。

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