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不畏疫情 中租辜仲立逆勢開法式米其林餐廳
隨著米其林指南的摘星餐廳榜單出爐，消費者對於星級或是新設餐廳充滿期待，儘管在疫情期間，餐飲業備受考驗，中租企業總裁辜仲立籌備法式餐廰的腳步也不停歇，預計在今年底前與大眾見面。
喜愛美食也經營美食的辜仲立，繼2016年推出「總裁牛肉麵」之後，2018年於中實控股旗下增設「艾斯奇餐飲」，主要品牌事業包括「總裁牛肉麵（C.E.O Beef Noodles）」二代店、「中實泰樂瓦（Les Terroirs de Chailease）」專業代理葡萄酒事業，以及今年初，推出的新品牌「JLK精品咖啡（JLK Coffee）」等，目前正積極籌設即將開幕的法式餐廳。
中租企業旗下艾斯奇餐飲團隊，特別延攬曾在米其林星級法式餐廳擔任主廚的吳定祐（Darius Wu），期盼他精湛的手藝，以當代手法、在地精神，全新演繹法式料理，推向國際。 26歲的吳定祐，國立高雄餐旅大學西餐廚藝系畢業，學生時代即嶄露頭角，參加海內外餐飲賽事獲獎無數，他也特別感謝業主的賞識與信賴，願提供年輕主廚一個高度發揮廚藝的舞台。
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