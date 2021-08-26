快訊

退休教授每天送警衛小蛋糕：不希望孤獨死在家裡 沒有人知道

振興加碼！交通部推千元「國旅券」 規畫先發行120萬份

台灣工藝疫後陷低潮 Call Center專線支援助起飛

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
國立台灣工藝研究發展中心為協助疫後工藝產業發展，設Call Center窗口協助相關業者。圖／本報資料照
國立台灣工藝研究發展中心為協助疫後工藝產業發展，設Call Center窗口協助相關業者。圖／本報資料照

新冠肺炎疫情影響產業，藝文領域也被波及，國立台灣工藝研究發展中心為協助工藝轉型振興，建構「台灣工藝產業整合服務平台」設Call Center窗口，並成立「台灣工藝產業輔導團」，全面性提供國內工藝產業諮詢輔導及相關整合服務。

台灣工藝發展中心指出，台灣工藝產業營運規模尚多屬微型產業，大部分原物料仍需仰賴進口，來源無法穩定掌握，海島型經濟體質仍需積極開拓各式通路走進國際市場，未料近年又受全球爆發疫情影響，各展會及實體通路均受到嚴重衝擊。

面對疫情，台灣工藝需思考如何轉型及整體策略因應，為積極協助產業振興，在藝文展演、創作、人才培力方面發揮能量，持續產出創作，建構Call Center窗口，並成立「台灣工藝產業輔導團」助工藝業者解決問題，提供諮詢輔導及整合服務。

工藝中心主任張仁吉說，「台灣工藝產業整合服務平台」是工藝中心團隊結合外部各領域專家組成的策略聯盟，盼全面性協助及輔導工藝產業界，為工藝相關業者提供量身訂製的服務，幫助他們滿足消費者達成客製化、全面服務的目標。

而該平台針對工藝業界需求重點，集結產品美學、產品設計、陳列設計、通路輔導、品牌形塑、電子商務、稅務、融資、法律、IP授權等十大領域專家組成 「台灣工藝產業輔導團」做為支援團隊，並設置Call Center免付費專線0800-222-800。

工藝中心則表示，無論是產業鏈前端的創意指導、跨界合作串連、創意和資源整合、創新品牌、行銷通路開發拓展、著作權保障、製作技術、材料檢測、修復需求等都能協助諮詢，歡迎工藝相關業者多加運用，共同提升台灣工藝產業競爭力。

延伸閱讀

猶如蘇杭小鎮！宜蘭景點「24公頃園區」逛到飽，紅磚建築優雅必拍

振興五倍券拍板 10月上旬上路、用到明年4月底

以人為本，分享美好生活！Mazda「活出 嚮往真我FEEL ALIVE」數位創刊號發行

突破風味的高年份極限探索 百富25年限量在台釋出

相關新聞

不畏疫情 中租辜仲立逆勢開法式米其林餐廳

隨著米其林指南的摘星餐廳榜單出爐，消費者對於星級或是新設餐廳充滿期待，儘管在疫情期間，餐飲業備受考驗，中租企業總裁辜仲立...

9個百億級建案將進場 兩大變化曝房市轉向

疫情降溫，買盤回籠，住展雜誌統計，北台灣將有9個百億建案即將開賣，總案量超過1500億元。

長榮空廚強攻中秋商機 推限定禮盒

長榮空廚瞄準中秋佳節內需市場商機。此次中秋佳節再推出創意及話題十足的秋節限定禮盒，熱門商品「茶香桃山月餅禮盒」、「仲秋典...

北市200萬俱樂部交易倍增 富人今年買宅這樣想

北市今年200萬元俱樂部很熱鬧，台灣房屋集團趨勢中心統計實價資料，今年上半年，成交單價200萬以上豪宅，已有22筆，比去...

台灣櫻花啟動三大長期發展策略 2025年營收挑戰百億

台灣櫻花（9911）今(26)日召開股東常會，董事長張永杰表示，台灣櫻花去年營收及獲利表現續創歷史新高，展望未來，台灣櫻...

富人變多？上半年「200萬元俱樂部」豪宅高達22筆

今年北市單價破兩百萬的交易頻傳，最新實價揭露，台灣房屋集團趨勢中心發現2019年上半年「200萬元俱樂部」的豪宅交易有1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。