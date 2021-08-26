台灣工藝疫後陷低潮 Call Center專線支援助起飛

新冠肺炎疫情影響產業，藝文領域也被波及，國立台灣工藝研究發展中心為協助工藝轉型振興，建構「台灣工藝產業整合服務平台」設Call Center窗口，並成立「台灣工藝產業輔導團」，全面性提供國內工藝產業諮詢輔導及相關整合服務。

台灣工藝發展中心指出，台灣工藝產業營運規模尚多屬微型產業，大部分原物料仍需仰賴進口，來源無法穩定掌握，海島型經濟體質仍需積極開拓各式通路走進國際市場，未料近年又受全球爆發疫情影響，各展會及實體通路均受到嚴重衝擊。

面對疫情，台灣工藝需思考如何轉型及整體策略因應，為積極協助產業振興，在藝文展演、創作、人才培力方面發揮能量，持續產出創作，建構Call Center窗口，並成立「台灣工藝產業輔導團」助工藝業者解決問題，提供諮詢輔導及整合服務。

工藝中心主任張仁吉說，「台灣工藝產業整合服務平台」是工藝中心團隊結合外部各領域專家組成的策略聯盟，盼全面性協助及輔導工藝產業界，為工藝相關業者提供量身訂製的服務，幫助他們滿足消費者達成客製化、全面服務的目標。

而該平台針對工藝業界需求重點，集結產品美學、產品設計、陳列設計、通路輔導、品牌形塑、電子商務、稅務、融資、法律、IP授權等十大領域專家組成 「台灣工藝產業輔導團」做為支援團隊，並設置Call Center免付費專線0800-222-800。

工藝中心則表示，無論是產業鏈前端的創意指導、跨界合作串連、創意和資源整合、創新品牌、行銷通路開發拓展、著作權保障、製作技術、材料檢測、修復需求等都能協助諮詢，歡迎工藝相關業者多加運用，共同提升台灣工藝產業競爭力。