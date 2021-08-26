9個百億級建案將進場 兩大變化曝房市轉向

疫情降溫，買盤回籠，住展雜誌統計，北台灣將有9個百億建案即將開賣，總案量超過1500億元。

9個百億建案包括松山「敦仰」、大安「Diamond Towers鑽石塔」、文山「元利森活莊園」、中正「新光人壽重慶南路案」、新店「聯上澐朗」、板橋「新美齊画世代」、土城「大同莊園Ⅲ」、基隆中山「新橫濱」與竹縣「愛山林寶山案」。

住展雜誌研發長何世昌分析，由於建商好看換屋族群需求上升，不僅小宅比例變少，連低首付方案也快速消失當中。百億級建案即大多規劃中、大坪數產品，30坪以下房型少了許多，也大多沒有低首付方案，顯示隨景氣好轉，房市風向已在快速改變中。

即將開賣的百億級指標案集中於大台北，台北市有4個、新北市則有3個，且大部份是都更案，如「敦仰」、「Diamond Towers鑽石塔」、「新美齊画世代」、「大同莊園Ⅲ」。

四個百億級都更案中，敦仰、Diamond Towers鑽石塔為豪宅案，新美齊画世代和大同莊園Ⅲ則是一般二至四房產品，皆為都更案。

文山區「元利森活莊園」是北市罕見造鎮系列案，規劃三、四房換屋產品，是北市「豪宅王」元利建設在北市親民之作。

新光人壽重慶南路案」為新光人壽先建後售案，規劃57坪～68坪。「聯上澐朗」是新店央北重劃區最大規模開發案，也是聯上發史上最大量體建案，全案規劃三、四房型。

基隆「新橫濱」與「愛山林寶山案」都是造鎮大案。「新橫濱」先開出「上野」、「星野」等兩區，總戶數逾千戶，規劃二至四房，是這一波百億案推案潮中唯一主打低首付的建案，號稱首付只需56萬元起。

「愛山林寶山案」則是跟上台積電寶山廠擴廠題材，為寶山第一個造鎮案、也是寶山開發規模最大的建案，可視為竹科效應的延伸版。

以上建案中，「元利森活莊園」、「新橫濱」與「愛山林寶山案」都只是開發系列案的第一期，明年後還會分批陸續推出多期。由於量體十分龐大、且會分成數期系列案推出，所以銷售時間會比較長，代表建商高度看好後續市場。

何世昌分析，雖然9個百億級建案案量龐大，但因5月本土疫情爆發後，營建業勞動力短缺問題惡化，有些建商即使買到土地卻無法動工，今年整體房市供給量仍較去年減少，尚未浮現供給過剩的疑慮，多頭格局依然穩健。