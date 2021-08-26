快訊

振興加碼！交通部推千元「國旅券」 規畫先發行120萬份

傳多起不良反應！高端接種「爽約率」台中最高 第3天達10.5%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

9個百億級建案將進場 兩大變化曝房市轉向

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
新店「聯上澐朗」。記者游智文／攝影
新店「聯上澐朗」。記者游智文／攝影

疫情降溫，買盤回籠，住展雜誌統計，北台灣將有9個百億建案即將開賣，總案量超過1500億元。

9個百億建案包括松山「敦仰」、大安「Diamond Towers鑽石塔」、文山「元利森活莊園」、中正「新光人壽重慶南路案」、新店「聯上澐朗」、板橋「新美齊画世代」、土城「大同莊園Ⅲ」、基隆中山「新橫濱」與竹縣「愛山林寶山案」。

住展雜誌研發長何世昌分析，由於建商好看換屋族群需求上升，不僅小宅比例變少，連低首付方案也快速消失當中。百億級建案即大多規劃中、大坪數產品，30坪以下房型少了許多，也大多沒有低首付方案，顯示隨景氣好轉，房市風向已在快速改變中。

即將開賣的百億級指標案集中於大台北，台北市有4個、新北市則有3個，且大部份是都更案，如「敦仰」、「Diamond Towers鑽石塔」、「新美齊画世代」、「大同莊園Ⅲ」。

四個百億級都更案中，敦仰、Diamond Towers鑽石塔為豪宅案，新美齊画世代和大同莊園Ⅲ則是一般二至四房產品，皆為都更案。

文山區「元利森活莊園」是北市罕見造鎮系列案，規劃三、四房換屋產品，是北市「豪宅王」元利建設在北市親民之作。

新光人壽重慶南路案」為新光人壽先建後售案，規劃57坪～68坪。「聯上澐朗」是新店央北重劃區最大規模開發案，也是聯上發史上最大量體建案，全案規劃三、四房型。

基隆「新橫濱」與「愛山林寶山案」都是造鎮大案。「新橫濱」先開出「上野」、「星野」等兩區，總戶數逾千戶，規劃二至四房，是這一波百億案推案潮中唯一主打低首付的建案，號稱首付只需56萬元起。

「愛山林寶山案」則是跟上台積電寶山廠擴廠題材，為寶山第一個造鎮案、也是寶山開發規模最大的建案，可視為竹科效應的延伸版。

以上建案中，「元利森活莊園」、「新橫濱」與「愛山林寶山案」都只是開發系列案的第一期，明年後還會分批陸續推出多期。由於量體十分龐大、且會分成數期系列案推出，所以銷售時間會比較長，代表建商高度看好後續市場。

何世昌分析，雖然9個百億級建案案量龐大，但因5月本土疫情爆發後，營建業勞動力短缺問題惡化，有些建商即使買到土地卻無法動工，今年整體房市供給量仍較去年減少，尚未浮現供給過剩的疑慮，多頭格局依然穩健。

他表示，今年7月底防疫警戒降級之後，遞延性買盤已陸續回籠，房市需求逐漸回復正常，建商推案力道大舉擴張，百億級超級指標大案傾巢而出，接下來到年底前房市可望愈來愈熱。

資料來源／住展雜誌
資料來源／住展雜誌

延伸閱讀

新北市宣布 建商不得再以純空地申請都更獎勵

汐止康誥坑溪異常混濁 工地建案排出裁罰

地段之外 建築大師也是讓建築加分的項目

貍貓換太子！假帝寶豪宅血統售屋 還減施作公設遭起訴

相關新聞

不畏疫情 中租辜仲立逆勢開法式米其林餐廳

隨著米其林指南的摘星餐廳榜單出爐，消費者對於星級或是新設餐廳充滿期待，儘管在疫情期間，餐飲業備受考驗，中租企業總裁辜仲立...

9個百億級建案將進場 兩大變化曝房市轉向

疫情降溫，買盤回籠，住展雜誌統計，北台灣將有9個百億建案即將開賣，總案量超過1500億元。

長榮空廚強攻中秋商機 推限定禮盒

長榮空廚瞄準中秋佳節內需市場商機。此次中秋佳節再推出創意及話題十足的秋節限定禮盒，熱門商品「茶香桃山月餅禮盒」、「仲秋典...

北市200萬俱樂部交易倍增 富人今年買宅這樣想

北市今年200萬元俱樂部很熱鬧，台灣房屋集團趨勢中心統計實價資料，今年上半年，成交單價200萬以上豪宅，已有22筆，比去...

台灣櫻花啟動三大長期發展策略 2025年營收挑戰百億

台灣櫻花（9911）今(26)日召開股東常會，董事長張永杰表示，台灣櫻花去年營收及獲利表現續創歷史新高，展望未來，台灣櫻...

富人變多？上半年「200萬元俱樂部」豪宅高達22筆

今年北市單價破兩百萬的交易頻傳，最新實價揭露，台灣房屋集團趨勢中心發現2019年上半年「200萬元俱樂部」的豪宅交易有1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。