台製火箭澳洲將升空 航太業與當地居民兩樣情

台灣自製「飛鼠一號」火箭獲澳洲政府批准將於當地升空，當地航太業者感到振奮，發射基地附近居民卻表示擔憂。

澳洲廣播公司（ABC）昨天報導，台灣自製「飛鼠一號」火箭獲澳洲政府批准將於當地升空，澳洲航太業者「南方發射」（Southern Launch）也著手規劃興建威爾斯灣發射台（Whalers Way Orbital LaunchComplex），供「飛鼠一號」升空使用。

ABC指出，「飛鼠一號」獲准在澳洲升空的消息傳出，澳洲航太產業業者感到振奮。

「南方發射」總經理丹普（Lloyd Damp）表示，他很高興能夠與台灣晉陞太空科技公司合作。他說：「這是一個令人振奮的進展，澳洲正邁向興建第一座可以將商用衛星送上太空軌道的基地，南澳州（SouthAustralia）也開始在產值高達澳幣55億元（約新台幣1116億元）的全球太空發射產業中搶占一席之地。」

不過，發射基地附近的居民表示擔憂。ABC提到，預定發射基地附近居民24日舉行社區資訊會議，有居民表示，他們對「南方發射」公布長達3000頁環境衝擊評估聲明內容感到疑慮。

居民擔心，發射基地將會破壞環境景觀，每逢發射期間會封鎖附近區域，打擊當地觀光產業；另外，發射基地也消耗當地水源，影響民生需求。

丹普表示，「南方發射」將會與地方政府討論應如何進一步作出妥善規畫。

台灣晉陞太空科技公司製造的「飛鼠一號」太空火箭（HAPITF-1）高10公尺，寬1.5 公尺，起飛重量3噸，以發射衛星及科學儀器為主，非軍事用途。

晉陞科技太空公司原計劃在台東南田部落興建火箭發射場，但土地問題至今未解決，導致火箭發射卡關，最後移師澳洲發射。