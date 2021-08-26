敏實集團大單挹注 精確搶攻電動車、打進BMW供應鏈

台系最強汽車零組件集團敏實集團旗下精確（3162）轉型切入電動車市場報捷，已接獲母集團敏實汽車電池盒組件訂單，終端客戶包括BＭＷ、三一重工等客戶，明年開始出貨，第2季放量，推動公司短期目標營收站上20億元，長期目標年營收達100億元。

精確過去專攻自行車零組件外，並專注在鋁加工領域，隨著敏實入主，公司已全面轉型至電動車供應，不斷的強化競爭優勢，跟全球車廠建立長期業務關係，已經開始打入汽車廠的供應鏈，業績也不斷好轉，在車廠開始出貨下，明年業績成長幅度加大。

精確在法說會上喊出要朝全球鋁壓鑄前三強目標挺進，目前主要產品包括鋁錠、自行車組件、電動車組件，其中電動車組件毛利率逼近三成。若以比重來看，鋁合金材料、零件等占營收比重80.23%，其他產品占19.77%；細分就是汽車零組件60%、自行車降為10%、鋁合金材料占20%，還有其他產品10%。

法人說，精確近兩年已擺脫過去虧損，上半年營收繳出6.31億元，稅後純益為4,581萬元成績，每股稅後純益為0.6元；隨著各種產品陸續增加出貨，下半年會比上半年好；但營收、獲利要有大的爆發力要到明年，受惠於明年汽車鋁壓鑄OEM產品開始出貨，轉型的效益將急速顯現。

法人分析，精確轉型後有三大優勢，首先母公司敏實集團已是全球最大的車用電池盒供應商，目前手中的電池盒訂單超過1,300億元，由於敏實會將電池盒中的橫樑相關鋁構件轉給精確生產，自113年起，預計每年生產量達460萬件，精確訂單量將跟著放大。

其次，精確轉型後，全面搶攻新能源車商機，打入汽車廠的OEM供應鏈；第三，精確在採購上跟集團有一些合作，材料成本相對同業低近9%，也會在未來顯現在獲利上。

精確透露，目前已經有兩個大單在明年開始會推升獲利表現，與東風日產共同推動的鋁合金材料用於7系列國產研發項目已經成功，成為東風日產在大陸的唯一供應商，也是全球第二家有能力供應汽車鋁合金材料的業者。

另外，獲中國大陸億緯鋰能汽車池盒研發生產能力認可，間接接獲BMW的訂單，預計今年第3季認證，明年開始出貨，目前間接獲的訂單還包括三一重工等客戶的零部件訂單。

精確指出，新能源車需要輕量化、高性能，生產成本也是成功的重要關鍵，公司轉型後考量到市場競爭力，跟亞德林合資於塞爾維亞沙巴茨投資建設UATE壓鑄工廠，該廠的產能為人民幣16億元，準備供應大眾MEB電池盒鑄件生產，這個廠主要做毛利率較高的鋁壓鑄，包括電池盒支架、配件產品等。

藉由敏實集團幫助下，精確已打入未來全球最大電動車生產集團：大眾汽車集團，並聯手敏實集團共同生產電動車電池盒，除了歐洲塞爾維亞正在建廠外，位在中國湖北咸寧的建廠規畫也正在展開，未來將同步供給中國市場電動車電池盒相關構件。