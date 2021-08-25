公平會准了！ 法國環保服務雙雄整併 威立雅收購蘇伊士

法國環保服務雙雄整併，威立雅公開收購蘇伊士，公平會今（25）日委員會議通過，法商威立雅公司（Veolia Environnement S.A.）公開收購法商蘇伊士公司（Suez S.A.）的結合案，依公平法第13條第1項規定，不禁止其結合。

公平會表示，威立雅公司擬取得蘇伊士公司過半數股份，且控制其業務經營或人事任免，並達到申報門檻，依法提出結合申報。

公平會指出，威立雅公司與蘇伊士公司均為我國焚化廠代操作業者的最終控制母公司，分別透過達和環保服務股份有限公司及香港商蘇伊士新創建廢物資源管理香港有限公司，與縣市政府簽約，受委託經營焚化廠，另蘇伊士公司於工業用水產業為威立雅公司的上游原料或關鍵設備潛在供應商，本結合兼具水平及垂直結合態樣。

公平會進一步表示，由於業者係透過競標方式取得焚化廠經營權，觀察歷來相關標案的競爭過程，市場上競爭同業眾多，且參與結合事業並非均處於領先地位；又原有合約到期後重新招商結果，經營權大多有所變動，現有得標廠商不必然能長久保持所取得的市場地位。

再者，廢棄物清理法相關規定及交易相對人（縣市政府），亦足以箝制業者經營行為，因此對於水平競爭市場造成的限制競爭不利益效果並不顯著。結合後，預期將有助於廢棄物處理及相關技術的升級。

至於垂直結合部分，公平會認為威立雅公司及蘇伊士公司之市占率有限，仍須面對諸多國內外業者的競爭，市場參進條件也不因本結合而有改變，難以透過封鎖手段增加競爭對手成本，因此對於工業用水供應鏈市場的影響並不明顯。

公平會審議後認為，本結合的整體經濟利益大於限制競爭的不利益，依公平法第13條第1項規定，不禁止其結合。