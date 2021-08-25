瘋了？觀音草漯標地竟吸引237組人馬 有人加價1.3倍

桃園市地政局今(25)日舉辦今年第二次市地重劃區標售，本次釋出觀音草漯第三區與第六區整體開發單元，以及桃園區經國抵費地土地，合計85筆標的，總面積約3.7公頃，共吸引241封標封搶標，68筆順利標脫，總標脫率約八成。

其中草漯第六單元一鳴驚人，吸引143封投標，最終33筆標的全數標脫。草漯第三單元也有94封投標，45筆標的標脫了31筆，標脫率約69%，草漯近期標售土地都有不錯成績，這次也吸引237封標單，已成桃園房市新黑馬。

至於經國重劃區，7筆標的標出4筆。三區標脫總金額高達22.5億元，整體溢價率達22.2%。

台灣房屋表示，觀音草漯第六單元大觀段84地號土地，面積雖僅156坪，但因是面大觀路的精華角地，是本次標售人氣王，共有21封標單競標，最終以6,712萬元售出，換算單價每坪43萬元，溢價率達138%，也創下區段土地單價的新高紀錄。

第三單元的2筆商業區，為富溪段526、528號，分別以總價4,168萬元與1,788萬元標出，換算每坪單價約在25.4萬與24.1萬元，溢價率也分別達35%以及28%。

台灣房屋觀音直營店店長彭勝奎分析，觀音草漯一帶的土地行情，屬桃園市相對親民，加上重劃區鄰近工業區，大量的就業人口創造出豐沛住宅需求，往後發展相當可期。

至於經國重劃區方面，共7筆土地，4筆順利標出，整體溢價率約4.4%。其中水汴頭段37地號，面積317坪土地，以總價約2.91億標脫，換算土地單價每坪91.6萬元，為此次標售中的總價冠軍。

台灣房屋經國特區直營店店長王肇麒則指出，早在多年前，已有許多知名建商看好經國重劃區後勢，紛紛插旗購地，包括中悅、昭陽、寶佳、忠泰、竹城、璞園等建商，都已在此獵地。

該重劃區也是桃園的商辦聚落之一，目前商業區土地的成交行情，每坪約100萬左右，本次標脫的商業區土地格局方正，具一定開發潛力，因此以9字頭得標頗為划算，目前在經國轉運站等利多兌現下，建商對經國特區的未來展望展樂觀以待。

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，桃園近年在台商回流及桃捷等各項建設帶動下，就業力道強勁，也帶動工業廠辦、重劃區房市走揚，加上部分地區有房價親民的優勢，因此吸引超過200位買家進場競標。

江怡慧表示，近年經國特區以及觀音草漯相當熱門，土地賣一塊少一塊，大型素地因此成為建商眼中績優標的，尤其是觀音草漯一帶的土地，桃園整體房價都來到2字頭，觀音草漯還有1、2字頭的土地可買，讓建商趨之若鶩，也讓土地的價格水漲船高。