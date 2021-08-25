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時報周刊、周刊王紙本停刊 北市府：未有大量解僱

中央社 / 台北25日電

「時報周刊」與「周刊王」今天刊出最後一期紙本雜誌，北市勞動局表示，「周刊王」的發行單位8月及9月將資遣13人，未達大量解僱標準；「時報周刊」則從去年起就沒有投保人數。

台北市政府勞動局今天表示，「周刊王」的發行單位為「王道旺台媒體股份有限公司」，此公司今年6月的勞保投保人數為146人，於8月16日資遣1名員工、9月3日將再資遣12名員工，截至目前尚未達大量解僱規定；另「時報周刊」則自去年開始就沒有投保人數。

根據「大量解僱勞工保護法」規定，同一事業單位若僱用勞工人數在30人以上、未滿200人，於60日內解僱超過三分之一的僱用勞工或單日解雇超過20人，即為大量解僱，應在解僱日60天前向勞動局通報。

依此計算，發行「周刊王」的王道旺台媒體股份有限公司要在60日內解僱超過49人或一天解僱超過20人才需要提前通報勞動局。

周刊王社長陳肅瑜今天表示，「時報周刊」與「周刊王」將停止發行紙本雜誌，專心發展數位網站CTWANT，兩本雜誌的編輯部不會受到紙本收刊影響，唯一裁員的部分是紙本發行及文編、美編人員。

資遣 北市

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