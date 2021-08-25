尖端醫擴版圖 光田治脊髓損傷申請案獲准

尖端醫（4186）投入幹細胞治療再傳佳績，日前攜手光田綜合醫院合作，獲衛福部核准「自體骨髓間質幹細胞治療」治療脊髓損傷申請案，這也是光田醫院首件幹細胞治療許可案。

光田綜合醫院院長陳子勇表示，過去脊髓損傷患者多需終生倚靠輪椅行動，而文獻顯示，隨著再生醫學的進展下，間質幹細胞具有多功能的分化與修復能力，將有助改善患者生活品質。陳子勇進一步表示，光田醫院有許多脊椎損傷治療成功案例，在脊椎損傷治療的成果醫界有目共睹，為服務更多患者，與尖端醫合作導入最先進的自體骨髓間質幹細胞治療。

談到光田醫院首件幹細胞治療許可案，是由搶下「全國首家」骨髓間質幹細胞製備場所的尖端醫雙方共同合作。

截至目前，經衛福部核定細胞治療申請案，尖端醫占有7件，這說明在細胞培養技術與管控能力有目共睹，對於中部民眾同時多一個選擇治療的機會，同未來將共同攜手發展各類細胞治療技術，一起守護病患寶貴生命。

唯一同時擁有細胞儲存、免疫細胞治療、新冠病毒COVID-19快篩研發實力的尖端醫，最為市場熟知的，當屬臍帶血幹細胞與成人周邊血幹細胞保存服務。

尖端醫董事長蘇文龍談到特管辦法，該公司發展特色，首先是幹細胞儲存銀行中，為國內同時具有多元性細胞產品的生技公司如免疫細胞（CIK）、骨髓間質幹細胞(BM-MSC)；其次，第一家通過骨髓間質幹細胞(BM-MSC)治療應用脊髓損傷、退化性關節炎及膝關節軟骨缺損許可；三，為國內首家聯合花蓮慈濟醫院進行免疫細胞CIK治療案例分享的公司。

尖端醫永不停下研發與應用的腳步，將持續與各醫院合作，搭配公司尖端技術與一流細胞品質，持續將幹細胞治療技術帶至全國各個角落，期許幫助飽受因為關節炎站不了與脊髓損傷動不了的病患為使命。