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七星潭旅遊區再添旅店 水上明月海景渡假旅店年底登場

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
不畏疫情，花蓮知名七星潭旅遊區將再添一家旅店，ＨotelMoon水上明月海景渡假旅店最快將在今年底前於七星潭重磅登場。 圖/水上明月海景渡假旅店提供
不畏疫情，花蓮知名七星潭旅遊區將再添一家旅店，ＨotelMoon水上明月海景渡假旅店最快將在今年底前於七星潭重磅登場。 圖/水上明月海景渡假旅店提供

不畏疫情，花蓮知名七星潭旅遊區將再添一家旅店，ＨotelMoon水上明月海景渡假旅店最快將在今年底前於七星潭重磅登場。花蓮旅遊不僅國際知名，向來也是國人旅行所喜愛的後花園，七星潭月牙灣之美更是備受旅客肯定，猶如花蓮觀光業的一顆明珠；水上明月海景渡假旅店的開業，對這個過去以漁村牽罟為主業，如今設置定置漁場，結合旅宿、餐飲、文化、水域遊憩等多元發展的七星潭地區而言，更是開啟了新頁。

七星潭水上明月海景渡假旅店採歐風復古微風城堡的建築外觀，金碧輝煌，一眼吸睛；內部集歐洲工藝、藝術、精品於一身。它是企業家在海外奔波了20幾年，廣納英倫、南法、義大利、杜拜的建築美學，利用工作之餘、日以繼夜繪製建築圖，將歐洲皇室建築之美完全呈現的精心傑作。

企業家與經營團隊願以時間換取設施品質，耗資新台幣5億餘元，慢工出細活，一一打造出這座擁有無敵海景旅店的獨特住房，每一間都風格迥異，瀰漫滿滿的歐洲宮廷浪漫氛圍。旅店有A、B、C三棟，目標於今年10月首先推出見客的是A棟7層主樓，目前已在收尾中，B、C兩棟副樓則為民宿，後續將會開幕。

近年來到七星潭的旅客，行經水上明月海景渡假旅店時，除了行注目禮，往往情不自禁進入大廳探詢開幕日期。歐洲宮廷式城堡建築，精緻奢華、卓然群倫，它自然而來的皇家氣勢，冠蓋七星潭。

登上旅店台階，只見彩繪琉璃「水字」大門迎賓，大門前兩側的裝置藝術，為「女神單手高舉彩燈，另一手輕撫獅鬃，加上前方引路的小天使們」，一派和諧共存的祥和姿態，像極建築物本身，吸睛度百分百。

進入大廳，抬眼便會看到為古典歌德穹頂設計，上面細緻絹秀繪出一匹匹表情生動的馬，宛若夢想起飛；穹頂下方的迷霧造景，是希臘女神彈奏著樂器，象徵帶來歡樂；而一盞盞璀璨的水晶吊燈，似明燈在給人指引光明之路；兩旁的廂房，一邊放置鋼琴，另一邊是遠從杜拜飄洋過海而來的貝殼釀嵌沙發組，豪華貴氣，美得令人眩目。

水上明月海景渡假旅店所在的七星潭，依山傍水，名為「潭」而實為「海」；從地理位置看，處於中央山脈山腳下，北臨清水斷崖、南抵奇萊鼻岬角，日據時代因戰略地位之故，而於其旁四八高地建置了戰備坑道，成為今日遊人的觀光重地。

旅店正位於七星潭要津，A棟主樓的25間客房，每間都能看到七星潭海灣變幻無窮的美景。從旅店徒步走到礫石砂灘，只需2、3分鐘；再多走幾分鐘即可抵達自行車租借站，來一趟單車騎乘之旅；步行到另一側的四八戰備坑道入口，也僅需5分鐘左右；附近水域也有獨木舟、水上摩托車、潛水、賞鯨豚等遊憩活動可以安排。

水上明月海景渡假旅店擁有無敵海景旅店的獨特住房，每一間都風格迥異，瀰漫滿滿的歐洲宮廷浪漫氛圍。 圖/水上明月海景渡假旅店提供
水上明月海景渡假旅店擁有無敵海景旅店的獨特住房，每一間都風格迥異，瀰漫滿滿的歐洲宮廷浪漫氛圍。 圖/水上明月海景渡假旅店提供

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