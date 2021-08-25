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南科特定區L&M區趨飽和 F、G區都市計畫公告實施

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府擬定台南科學工業園區特定區計畫（不含科學園區部分）F及G區細部計畫開發模擬示意。圖／南市都發局提供
台南市政府擬定台南科學工業園區特定區計畫（不含科學園區部分）F及G區細部計畫開發模擬示意。圖／南市都發局提供

台南市南科特定區目前已開發的L&M區，住宅申請建築面積已超過7成，預估未來5年內將趨於飽和。市長黃偉哲指出，為因應並紓解南科園區與樹谷園區就業人口持續增長的壓力，市府就市場供需、區位條件及財務評估等面向綜合考量後，優先選擇F及G區辦理開發，都市計畫已在8月13日公告實施。

都發局長莊德樑表示，F、G區位於南科特定區東側，處台鐵以西及高鐵以東之間，行政轄區隸屬善化區及新市區。範圍東側約以台19甲為界，南側則以西拉雅大道為界，與開發區塊O相鄰；西側以高鐵為界，北側則與開發區塊E相鄰，計畫面積約114公頃。

此計畫範圍內屬於浮動分區的開發區塊，扣除益民寮既有社區及部分已開闢道路外，其餘以區段徵收方式辦理開發，未來開發後預計可引入1萬5000計畫人口，提供約55公頃的住宅區、9公頃的商業用地；並將透過公共設施的畫設，整合周邊藍綠軸帶系統，建構防洪、生態、低碳社區。

範圍內的目加溜灣大道 (台19甲至南133段)於興闢完成後，可紓緩科學園區與善化地區的交通衝擊，提高交通便利性；另配合台鐵捷運化、大台南公車系統及自行車道系統的建置，結合大眾運輸導向（TOD）理念，於台19甲及西拉雅大道交口處，畫設乘站，建構完善運輸系統。

為加速開發作業，此案發布實施後，區段徵收工程同步進行，預計2023年完成工程施作。發布實施的計畫書圖已公告在市府首頁「市政公告」及都發局首頁「公告事項-都計發布實施」供公眾查閱。

台南市都發局已公告南科特定區F、G區開發案都市計畫。圖／南市都發局提供
台南市都發局已公告南科特定區F、G區開發案都市計畫。圖／南市都發局提供

開發區 區段徵收 南科

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