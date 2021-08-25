不動產飆買氣 六都房市H1總額上看兆元

內政部資料顯示，2021年上半年全台買賣移轉棟數創八年來新高，六都上半年不動產交易實價總額來到9,971億元、上看兆元，年增75%。其中，高雄市實價總金額年增94%，優於六都平均價格增幅，而新北交易總額逾2,505億元，為六都中交易總額最高之區域，顯現疫情前的房市已快速復甦。

觀察上半年不動產交易實價總金額，高雄、新北與台南的總價增幅皆優於六都平均，依序為94%、86%及80%。中信房屋表示，不動產交易額衝高反映買賣雙方對於不動產後勢的信心。

中信房屋研展室副理張漢超提及，上半年不動產買氣除了延續去年的熱度之外，政策面也發揮不少的助攻效果。以交易動能來觀察，今年1到4月延續去年房地產強勢的交易力道，而5到6月間則是有房地合一2.0實施前所產生的提前交易動能。

高雄市上半年交易總額自去年的679億元，飆漲至今年的1,318億元，漲幅94%居冠，距離翻倍僅一步之遙；新北市則由去年的1,345億元上揚至2,505億元，也是六都中總價唯一突破2,000億元的都會區，年增86%；台南市從502億元成長至901億元，年增80%；台中市自1,100億元增長至1,911億元，年增74%；台北市由1,068億元勁揚到1,830億元，年增71%；桃園市從1,007億元上升至1,507億元，年增50%。

以高雄來說，張漢超指出，該區成長表現能脫穎而出，除了受惠於資金行情外，也與當地不動產價格平實、具有開發題材有關。類似這樣的利多在各地不斷的發酵、從去年延續至今，因而推升各地不動產市場的發展。

張漢超說，六都上半年實價交易合計總額已達近兆元的水準，幾乎可興建兩條高鐵，若是再加上7月份數字，實際上已達到1.2兆，因此不動產買氣若能持續暢旺，全年預估將可挑戰2.5兆的水準。

展望下半年不動產市場，張漢超認為在全民防疫做的好、疫情控制得宜的狀態下，經濟發展也將持續回穩，下半年房市也將有持續穩定成長的空間。