新型態統計曝露十大房市潛力區 這區最強

內政部日前首度發布電信信令人口統計，以手機訊號偵測，了解各地實居人口數。永慶房產統計該資料指出，台中西屯區實居人口比戶籍人口多出11.7萬人，六都最多，桃園蘆竹、龜山分居二、三名，實居人口比戶籍人口均多出9萬多人。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，實居人口比戶籍人口多的地區，代表未來購屋需求強勁，堪稱人口紅利區，也是房市潛力區。

內政部日前和電信業者合作，運用基地台的訊號，統計各地夜間人口、白天人口數，以新型態統計了解人口流動情況。

陳金萍表示，電信信令人口統計是以手機訊號偵測，相較於戶籍地遷入、遷出統計，更能實際顯現當地就業、就學、租屋、居住的人口數，也較為接近實際市況，這些平日夜間人口高於戶籍人口的區域，也顯示實居人口較多，房市更具潛力。

永慶統計六都各行政區，實居人口和戶籍人口比較，人口多出最多的是台中西屯區，平日夜間人口比戶籍人口多了約11.7萬人，其次依序為蘆竹區、龜山區、中山區、中和區、汐止區、淡水區、北區、中壢區、永康區。

前十大人口紅利區，實居人口比戶籍人口都多出4.5萬人以上。

陳金萍表示，台中市近年來在重大建設、就業機會、台商回流等利多優勢下，磁吸中部其他縣市民眾往台中市就業、成家，進而購屋、置產。西屯區有七期重劃區，還有東海、逢甲大學，以及台中工業區、中科等產業聚落，因此吸引大量就學、就業與居住人口。

陳金萍指出，西屯區最受矚目的是七期豪宅區，但總價較高，中科、逢甲商圈生活機能佳，房價相對親民，總價1000萬左右可以買到中古屋3房，深受年輕購屋族群青睞。

桃園市蘆竹區與龜山區分列二、三名，陳金萍分析，蘆竹與龜山臨近雙北都會區，上班通勤方便，房價較雙北親民、建設和產業發展快速，成為強大的人口拉力。吸引民眾在此落腳。

陳金萍表示，十大房市潛力區磁吸人口的原因約可歸納為三大關鍵因素，一是就業機會多，不論是新北的中和、汐止，或是桃園蘆竹、龜山與中壢，以及台南永康等，區域內都有不少工業區、產業聚落形成，加上中美貿易戰後台商回流投資擴廠，龐大的工作機會讓就業人口多選擇就近居住，成為大量人口駐足的區域。

其次則是交通建設到位，雙北市捷運系統網路逐步健全，而桃園也有機場捷運已通車、綠線興建中，台中綠線已通車等，南來北往更加方便，也成為人口持續流入的原因之一。

第三是商業活動，以台北中山、桃園中壢或是台中西屯來觀察，都是該都會區商業活動頻繁的主要區域，擁有不少大型商場、商圈，滿足民眾逛街、購物、看電影等多樣化的夜間休閒娛樂需求，加上這些區域也同樣位於交通樞紐位置，持續磁吸人口。

陳金萍表示，人口是用來判斷房市需求的重要指標，過去用遷出、遷入人口觀察人口移動，但只能觀察到已設籍的人數，屬於落後指標，內政部電信信令人口統計以行動裝置訊號定位作為統計依據，更能充分反映就學、就業、租屋或居住的人口分布，可作為未來房市潛力的領先指標。