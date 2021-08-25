通達智能運籌攜手嘉儀家品 進軍精品家電宅服

看準家庭追求居家時尚與質感品味的高階家電需求，聯強（2347）旗下通達智能運籌與台灣最大國際精品家電代理商─嘉儀家品合作，提供德國百年精品家電Miele等品牌之到宅服務，品項涵蓋洗碗機、蒸烤爐、洗衣機、紅酒櫃等。精品家電搭配五星級的到宅服務，讓顧客「享受體驗、享受品味」。

甫獲CRIF金磚企業肯定的通達宅服，以「資訊價值，人文品質」為經營理念，關注用戶體驗的核心精神與嘉儀家品「用心細節，關心環節」不謀而合，雙強合作，有望提升高階家電宅服水準。通達宅服平均4.8分(滿分5)的高滿意度回饋，帶來每季近千則顧客讚美函，大力讚許通達宅服讓整體感受加分，甚至有顧客開心表示選擇該品牌而享受到超乎預期的到宅服務，非常超值。

通達智能運籌總經理林憲群表示，通達與嘉儀家品同樣高度注重顧客感受，嘉儀嚴選國際品牌的精品家電，通達致力於提供細緻的宅服體驗。雙方合作能滿足高階客群的品味與需求，期望發揮1+1>2的加乘效益。通達宅服累計服務逾95萬戶家庭，具備標準流程與完善的數位服務機制，都持續推升通達宅服的口碑。

疫情期間長時間居家的生活模式，帶給大眾對於居家選品不同的思維，享受生活的方式更轉向居家用品與家電的選購配置。通達宅服讓顧客從到宅服務開始，即實現「在家是一種享受」。除德國百年精品家電品牌Miele，更有頂級製冰家電品牌LIEBHERR德國利勃冰箱、酒櫃等，即將由通達宅服提供服務。

聯強國際集團全資子公司通達智能運籌，定位為科技產業最專業的營運管理服務平台商，串聯營運價值資訊，整合提供到宅、雲倉、配送、技術及維修等五大服務。2020年獲評為「TOP10金磚企業」，深耕台灣、香港、大陸、澳紐，並積極拓展亞太區供應鏈服務業務版圖。