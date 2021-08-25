鼎炫-KY上半年EPS 6.04元 年增13%歷年同期新高

全球衡器暨專業EMI材料領導廠商鼎炫投資控股有限公司（8499）公布2021年上半年財報，上半年合併營收為12.05億元、稅後淨利3.41億元、每股稅後盈餘(EPS)達6.04元，分別較去年同期成長26%、26%、13%。

在全球居家辦公、遠距教學等風潮持續熱絡環境下，NB、平板等材料應用需求同步保持良好銷售表現，帶動今年上半年EMI材料事業銷售較去年同期維持成長，另外衡器事業隨著歐、美地區逐步解封，新產品陸續推向市場，帶動衡器事業全球接單及出貨力度持續增強。

此外集團採取調整產品組合的業務接單策略，並持續優化生產效率、樽節營運成本支出，有效中和第二季台幣升值造成的匯兌損失以及旗下子公司於中國A股上市等相關費用增加的影響，帶動上半年營運繳出歷年同期新高。

看好各國加速5G技術發展及提高普及率，鼎炫-KY指出，由於5G技術具備高傳輸速度、低時延、以及萬物連結等主要特性，隨著全球加速推動5G佈建，不僅帶動終端電子產品規格升級、連網裝置數增加，對於EMI材料電磁干擾、絕緣及散熱產品性能提高、以及單一裝置使用量，集團近年亦積極研發多款應用5G技術新款材料新品，年底多項5G新材料預計投產。

此外，萬物連網趨勢及疫後無人化經濟催化，創造衡器事業智能化市場開拓商機，進一步帶動智能衡器市場滲透率提升，皆有望挹注旗下EMI材料、衡器事業中長期良好發展空間。

展望第三季，鼎炫-KY持審慎樂觀看法。持續看好旗下EMI材料、衡器事業體於下半年展現持續成長動能，其中衡器事業隨歐、美地區外銷代工客戶訂單持續回升，同時集團仍持續深化電子/智能衡器產品研發、產品結構調整、打造雲端秤重管理平台整合等布局，以T-Scales自有品牌拓展中國地區業務、擴大歐美海外代工衡器訂單，有望展現優於去年的強勁成長力道。第三季亦將步入EMI材料事業傳統出貨旺季。惟雖持續看好主要客戶保持良好訂單需求，但整體出貨狀況仍需審慎觀察上游缺料狀況及貨運產能的影響。