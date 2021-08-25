聽新聞
test
0:00 / 0:00
陽明貨櫃輪船員染疫 船東處理中
陽明海運（2609）一艘1.1萬TEU貨櫃輪「YM TRAVEL」號，在前往釜山港途中有船員染疫。陽明表示，船東正在處理醫療及靠港相關的問題。
陽明指出，這艘船是陽明的長租船 ，基本上由船東處理，陽明已在公司網頁上公告，讓客戶了解航班延誤概況。
公告內容如下：
YM TRAVEL 航行遠東 - 太平洋西南海岸環路6-PS6服務，報告一名船員被檢測出COVID-19陽性。
包租船的船東正在研究解決這一事件解決辦法，預計原船期到港口時間將推遲，根據船東的估計，可抵達釜山的日期改為2021年8月30日。
更多詳細資訊和恢復時程表將提供，因為它變得可用。如果您有任何問題或疑慮，請聯繫您的銷售帳戶代表瞭解更多資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言