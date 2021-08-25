陽明貨櫃輪船員染疫 船東處理中

陽明海運（2609）一艘1.1萬TEU貨櫃輪「YM TRAVEL」號，在前往釜山港途中有船員染疫。陽明表示，船東正在處理醫療及靠港相關的問題。

陽明指出，這艘船是陽明的長租船 ，基本上由船東處理，陽明已在公司網頁上公告，讓客戶了解航班延誤概況。

公告內容如下：

YM TRAVEL 航行遠東 - 太平洋西南海岸環路6-PS6服務，報告一名船員被檢測出COVID-19陽性。

包租船的船東正在研究解決這一事件解決辦法，預計原船期到港口時間將推遲，根據船東的估計，可抵達釜山的日期改為2021年8月30日。

更多詳細資訊和恢復時程表將提供，因為它變得可用。如果您有任何問題或疑慮，請聯繫您的銷售帳戶代表瞭解更多資訊。