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益安旗下主動脈修復醫材公司 入選十大心血管創新企業

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

益安（6499）今（24）日宣布，旗下子公司Aquedeon Medical，日前獲美國著名醫療科技雜誌Medtech Outlook評選為2021年十大新興心血管醫療器材公司。Medtech Outlook為美國極具影響力之醫療科技雜誌，報導內容涵蓋全球最新醫療技術及發展，每年評選並表彰關鍵醫療領域中卓越創新的新興公司。

益安表示，此獎項肯定益安集團於創新醫療器材的研發實力，及旗下主動脈剝離修復醫材DuettTM為主動脈治療領域所帶來之革命性創新。

近年來主動脈疾病漸有年輕化趨勢，猝死事件頻傳，急性主動脈剝離初期常以劇烈胸痛或背痛呈現，若無及時就醫妥善治療，50%的病患將在48小時內死亡。

益安指出，主動脈緊急修復手術常需耗時6小時以上，並搭配體外循環及心臟停跳，因需暫時阻斷通往腦部及部分通往各器官的血流，需將患者體溫降至最低攝氏20度（深低溫停循環）以降低新陳代謝、達到保護器官的目的，但此一低溫循環過程亦是雙面刃，一旦超過40分鐘，即便主動脈成功修復，其中風及神經功能缺失的機率將大幅提高。

在此心臟停跳低溫循環過程中，外科醫生會使用手術縫線手工縫合多處自體血管與人工血管接口，血管縫合費工費時，常需進行超過一小時，造成中風及神經功能缺失機率大增。

益安表示，主動脈剝離修復醫材Duett的目標，即是提供精確且迅速的血管吻合，一系列動物實驗已證明整體血管吻合時間可縮短至20分鐘或以下，進而大幅減少低溫循環時間、縮短整體手術時間，術後追蹤亦無血管阻塞或血栓的情形發生。目前此專案已完成16項國際專利申請及長期動物實驗（Chronic Animal Studies），預計明年展開首次人體臨床試驗（First-in-Man Studies，FIM）。

雜誌針對Duett的臨床需求及解決方案，一併訪問了美國在主動脈治療領域的幾位頂尖的臨床意見領袖（KOL）。田納西州Tri Star Medical Group的Grayson Wheatley醫師表示，臨床醫師在手術中必須快速確認主動脈破口處，並迅速決定最適治療方案，每一分鐘都可能大幅影響病人存活率；加州Santa Cruz薩特健康醫療中心Bilal Shafi醫師表示，使用Duett進行血管吻合可減少長時間低溫體外循環帶來的風險，進而降低患者腦部損傷的機率；賓州大學附設醫院Wilson Szeto醫師及德州Heart Hospital of Austin的Faraz Kerendi醫師也表評論，此一創新血管吻合裝置有助於執行手術的一致性，且適用於普遍的頸動脈血管大小及術式，有助於改善整體臨床治療效果。

益安生醫董事長暨總經理張有德表示，主動脈修復緊急手術向來耗時，且對醫師及病人負擔皆劇，三年前決定開發主動脈修復醫材的初衷，即是想要解決此一強烈的臨床需求，藉由有效率的血管吻合，減少低溫循環及整體手術時間。此一專案之短期目標將積極朝向首次人體臨床試驗推進，將已在動物上觀察到的顯著臨床效果，在人體上再次證明，期盼早日將此關鍵治療方案，提供予臨床醫師及需要緊急治療之患者使用。

醫師 手術 益安

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