全台房價漲三成五 台北十年漲逾500萬

台灣房屋集團趨勢中心根據聯徵資料統計，近十年六都及全台平均購屋鑑估值，全台購屋總價約1,143.5萬元，十年增加35%，其中以台北市2,332萬元居冠，十年來成長逾500萬元、增幅28.8%，而台南市的購屋總價最親民，只要910萬元，十年來漲幅約55.3%。

進一步觀察，桃園市十年增漲59.1%、為全台最高，又以八德、中壢兩區漲勢最高，十年增幅超過九成。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，桃園近十年受惠於高鐵及機捷通車，縮短北北桃生活圈距離，再加上人口福利政策、青埔特區快速發展，區域生活機能越完整便利，推案量大，吸引不少雙北輕移民遷入，近年也成為大台北生活圈中最宜居的城市。

張旭嵐認為，房價貸款鑑估值增加，主要因購屋族多半「喜新厭舊」，偏好大樓新社區產品，且土地越來越稀缺，取得成本增加，加上缺工問題，原物料漲價造成營造成本上揚，因此全台房價十年平均增加三成五。

台灣房屋八德興豐直營店店長崔文翔提及，十年前在桃園八德買房預算480萬元，如今提升至950萬元，主要是因為過去八德尚未有建設，而近幾年各大建設陸續出現雛型，像是捷運綠線將有五個站點在此通過、八德國民運動中心9月試營運、國道三號增設大鶯豐德交流道，不僅可舒緩八德和大溪的交通壅塞問題，也吸引雙北、新竹的購屋族前來購屋。

崔文翔表示，受惠於建設逐漸完善，房價也來到2字頭，2+1房及小3房預算900多萬元，正三房則要1100至1300萬元上下，大四房產品更是推升至2000萬元門檻。

至於台中總價漲幅略顯遜色，十年來僅增漲15%，為六都最少，甚至低於全國平均。