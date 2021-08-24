2021台北國際旅展能否舉辦 要看它的臉色

2021 ITF台北國際旅展預定11月5日至8日於台北南港展覽館開展，目前疫情警戒降為二級，但仍有諸多限制，而主辦單位台灣觀光協會則積極籌辦中，據指出，受疫情影響，今年參展攤位數再較去年減少，約為去年的六成，但屆時能否如期舉辦，觀光協會表示仍要看疫情的變化和指揮中心的規定。

台北國際旅展一直是亞洲地區最大的旅展，往年參展攤位都達1,500個，來台參展國家也有50多個，但去年受疫情影響，很多國際旅遊單位、航空公司無法來台，因此，參展單位主要以各地方政府、國內飯店、旅行社為主，加上駐台的國外旅遊機構，展攤數達1,000個，雖較2019年減少了三分之一，但為疫後全球最盛大的觀光旅遊盛會。

今年全球疫情依然嚴峻，台灣也才剛結束大爆發的本土疫情，疫情警戒雖降為二級，但仍有諸多管制，包括「室內集會活動人數上限為80人，若超額須向地方主管機關提報防疫計畫」，而今年旅展攤位數雖降到600攤，但光是工作人員至少就有七、八百人，加上進場參觀民眾上千、甚至上萬人，完全無法符合指揮中心的規定。

以去年2020 ITF台北國際旅展為例，最後一日逛展人次為3萬8,001人，四天展期累計逛展人數共16萬6,731人次，除非指揮中心完全放寬不限制室內活動的人數，否則台北國際旅展應該會辦不成。

對此台灣觀光協會秘書長羅瓊雅表示，因為旅展的各項宣傳標示、展攤規劃、動線、行銷等工作，都必須預先準備，所以即使未來的管制措施尚不明朗，各項工作仍需預先籌辦，否則一旦確定可以舉辦的話，匆忙間絕對來不及。她認為，能否舉辦9月中下旬應該就可明朗，觀光協會尊重指揮中心的決定。

至於今年台北國際旅展的展攤狀況，羅瓊雅說，已登記參展的攤位有600多個，目前以政府館的攤位最穩定，而駐台的國外旅遊單位也相當踴躍，這兩年因疫情受創最重的飯店、旅行社攤位則較往年減少很多，但仍有部分業者會參展。