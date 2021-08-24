榮運投資長榮物流 斥資6.04億元
長榮國際儲運今天公告，以每股292元買下長榮物流（股）公司股權，總投資3.49億元；同時參與長榮物流（股）現金增資投資2.54億元，所以今天兩筆交易斥資6.04億元。
榮運表示，此次交易是為拓展公司業務範疇，並配合年底大園物流園區即將完工啟用，提供客戶完整之物流服務，因此投入物流相關業務，希望藉由產業鏈垂直整合，提升公司競爭力，發揮營運綜效。
榮運今天公告，向長榮國際（股）公司購買228,000股，每股交易價格NTD292元，交易總金額台幣6657萬元；另外，向Round the World S.A.購買972,000股，每股交易價格NTD292元，交易總金額為台幣2.83億元。
認購長榮物流現金增資25,432,000股，每股認購價格NTD10元，總金額台幣2.54億元，共計取得長榮物流（股）公司股份2.66萬張，平均每股價格為22.71元，兩筆交易總金額為6.04億元，總持股比例91.21%。
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