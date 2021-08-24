達麗建設今年五大案入帳 貢獻逾百億元完工量
達麗建設（6177）今（24）日除權0.2元，除權參考價為29元，終場收在29.45元完成填權；法人表示，達麗建設今年共有五大案完工入帳，其中四大案均將在下半年迎接入帳高峰，總計今年完工量達128億元。
達麗建設去年稅後純益達1.58億元，每股稅後純益達0.5元，公司通過每股配發0.2元股票股利，並在今日除權，盤中隨著大盤上漲、公司股價上揚，終場收在29.45元，上漲0.45元，股價完成填權。
達麗建設指出，新北市三重案「達麗大景匯」因工期延宕，入帳延至今年。公司強調，雖然營建業目前面臨缺工、料漲問題，不過今年預定完工的建案不會受到影響；達麗建設今年上半年營收達26.58億元，較去年同期大增54.6%，稅後純益達3.45億元，較去年同期激增1.3倍，每股純益達0.89元。
達麗建設今年共有五大案完工入帳，除了總銷25億元「達麗大景匯」外，還有位於高雄前金區總銷30億元「達麗東京」、台中西屯區總銷21億元「達麗大道」、台中北屯區47億元「達麗居山」，以及新北市三重總銷5億元「麗水苑」等，均將在下半年喜迎入帳高峰期，總計今年完工量達128億元。
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