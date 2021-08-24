全國第一季房價所得比9.1倍 這三個縣市都是兩倍數

房貸是很多人最大負擔，內政部最新統計顯示，109年受房屋交易增加等影響，第四季房價所得比上升至9.2倍，較108年同期上升0.6倍；今年第一則是9.1倍，較109年第四季微幅下降0.1倍。

內政部統計顯示，近十年（民國99至109年）全國房價所得比呈現增加及波動趨勢，由99 年第四季的7.1倍，到105年第四季時增加到9.3倍最高點，然後再逐年回降至107年第四季的8.6倍。但109年受房屋交易增加影響，第四季又上升到9.2倍，再較前一年同期上升0.6倍。但今年第一季又微降 0.1倍為9.1倍。

從各縣市房價所得比觀察，今年第一季以臺北市15.5倍為各縣市最高，另達2位倍數的縣市還有新北市的12.3倍、臺中市10.2倍，其他縣市則多介於5至9倍之間，台南市及高雄市都是7.3倍，分別較去年同期上升0.5倍及0.3倍；房價所得比最低為嘉義縣的5.3 倍。

若與前一年109年同期相較，以澎湖縣及臺北市分別上升1.9倍及1.6倍較大，而嘉義縣及雲林縣則分別下降 0.7倍及0.3倍，桃園市及基隆市持平。