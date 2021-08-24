中古車市場競爭加劇 和泰與裕隆兩大集團布下重兵

二手車市場搶的兇，和泰（2207）集團體系的HOT大聯盟才剛宣示成為中古車的龍頭系統，裕隆（2201）體系的SUM立即以便利的線上賞車環境，購車時的售前保證、售後保固項目、YES認證與全台超過270間的SUM汽車保修聯盟與匯豐汽車保養廠據點強調購車、保養優勢，近日更推出自SUM購車或回廠保修抽LG無線吸塵器店頭活動。中古車比照新車的銷售促銷模式，使得市場戰情升溫。

匯豐汽車指出，在疫情爆發級，民眾大都減少外出搭乘大眾交通工具與實體店面購物的機會，根據東方線上2021/05調查數據資料顯示，消費者在實體店面購買的比例已從疫情爆發前的64%下降至49%。

SUM優質車商聯盟為了使消費者在網路上也能如同親臨現場的檢視車輛，在汽車網上提供線上賞車服務，客人更可以透過LINE與店家直接溝通賞車，降低與人接觸所產生的風險。此外，SUM汽車網除了車輛照片外，更透過影音拍攝，來介紹車輛的外觀、前座、後座、引擎室、後車廂等其他配備的詳細介紹，即便一車一況的中古車也透明的呈現給消費者，使消費者能線上賞車就了解車況，到店內僅需完成剩下交車手續。

不久之前，和泰集團才剛剛宣布HOT大聯盟的家數已超越SUM與其子品牌eazycar合計的家數，搶下中古車龍頭的地位，SUM旋即以線上服務補上，兩大集團在中古車市場的競爭，超越以往。

每年超過60萬筆中古車買賣，釋出驚人商機，不過二手車買賣存在的不確定因素仍對消費者形成陰影，因此具有品牌可靠度的二手車聯盟逐漸成為中古車交易的主軸。裕隆與和泰兩大集團的中古車聯盟已經是涵蓋超過一半的交易量，吸引業者積極投入除了二手車買賣的佣金收益之外，相關的保修與融資業務，二手車的市場規模與業務空間甚至不輸給新車銷售。和泰與裕隆兩大系統在二手車的交戰程度也不遜於新車市場。