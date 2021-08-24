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中鋼汽電共生全面停用燃煤 脫煤減碳樹立新里程碑

經濟日報 / 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼動力工廠汽電共生機組全面停用燃煤發電，脫煤減碳樹立新里程碑。圖／中鋼提供
中鋼動力工廠汽電共生機組全面停用燃煤發電，脫煤減碳樹立新里程碑。圖／中鋼提供

中鋼（2002）超前部署秋冬降排減霾，24日起汽電共生鍋爐全面停用燃煤發電，為脫煤減碳再樹立新的里程碑。

中鋼代行政副總黃一中表示，生產線動力工場共有12部汽電共生鍋爐，主要以自產燃氣發電，如自產燃氣不足時，其中設置靜電除塵器、煙氣脫硫設備，以及觸媒還原脫硝設備等環保設施的3部鍋爐輔以少量燃煤，以補足能源需求，相關粒狀物、硫氧化物及氮氧化物排放均符合環保署及高雄市電力設施排放標準。

黃一中指出，為響應高雄市政府號召加入脫煤減碳行列，以降低空污及溫室氣體排放，今日停止最後2部鍋爐使用燃煤發電，每年預估可減少燃煤量30.6萬公噸、二氧化碳34.0萬噸、粒狀物7.2噸、硫氧化物164.0噸及氮氧化物281.7噸，為今年秋冬季節的空品維護超前部署。

黃一中表示，環境、社會及公司治理（ESG）為全球重要趨勢，為精進ESG永續發展工作，追求「環境管理」與「清潔生產」目標，中鋼在公司治理暨永續委員會下設置「中鋼節能減碳及碳中和推動小組」，以落實節能減碳及溫室氣體排放控制，並加速相關空污改善計畫，大幅提高製程效能，強化節能減排，善盡企業社會責任。

中鋼 減碳

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