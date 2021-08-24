快訊

BNT獲美藥證！藥商可申請進口 食藥署：但恐等四個月

把人拖進電梯畫面曝光！陸主持人被爆伸狼爪 下藥性侵女藝人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

最新全球豪宅指數 台北價格漲勢全球前十

經濟日報 / 記者趙翊君/台北即時報導
台北擠進全球豪宅指數前十名。圖為「信義首席公館」。 本報系資料庫
台北擠進全球豪宅指數前十名。圖為「信義首席公館」。 本報系資料庫

國際地產顧問發布2021年第2季「全球豪宅指數」（Prime Global Cities Index），全球46個主要城市中有35個豪宅價格上揚，平均年增8.2%，其中加拿大多倫多漲幅居冠，年增27%，而台北豪宅增幅也擠進全球前十。

萊坊（Knight Frank）最新發布的指數是根據各國官方機構或央行發表的統計數據，追蹤全球主要城市官方或成交總價前5%的豪宅價格表現，近期已成為頂級不動產的重要指標。

觀察數據，全球豪宅漲勢前五名依序為北美洲的多倫多、亞洲的上海、廣州、首爾及北美的邁阿密，漲幅皆超過19%，其中多倫多豪宅漲幅傲視其他都市、年增27%；上海居次、年增21.4%；廣州和首爾緊追在後，年增19.8%及19.6%；邁阿密擠進第五名，年增18.7%，共35個城市的豪宅價格走揚，繼2008年金融海嘯後攀升幅度之最，也較第1季全球各城市平均房價漲幅7.3%來得強勁。

反觀台北豪宅市場，縱使有央行調降貸款成數，但成交價仍季漲3%、年增14.9%，不僅創下國內近兩年內新高，也位列全球城市第十名。瑞普萊坊市場研究總監黃舒衛提及，2016、2017年時，台灣豪宅市場年變動幅度皆為負值，一直到2018年第3季才止跌反彈，台灣豪宅市場才逐步回穩。

萊坊國際住宅部主管Kate Everett-Allen表示，疫情使全球房市正以異常的方式復甦，而豪宅更是領頭羊。他談及主要有四大因素刺激豪宅價格攀升，第一，全球低利率；第二，旅遊限制鬆綁，使國內買家把豪宅當作資金避風港；第三，稅制改革上路前的交易熱潮；第四，疫後重新調整生活與通勤模式。

黃舒衛分析，今年第1季有信義首席公館加持，季漲6.5%，第2季錦上添花，除了冠德信義1季就成交三戶之外，大直豪宅西華富邦交易也往30樓以上、均價220萬的產品挪移，連兩年多沒有交易紀錄的松濤苑，二樓戶都以單價250萬成交，可見頂級豪宅的追價尾勁強。

展望下半年，台北豪宅市場在游資豐、通膨警訊兩股壓力下，不僅成屋市場熱，連敦南商圈的預售、新屋案也紛紛風光上市，為台北的「後豪宅稅時代」開新局，可望帶動區域買方換屋、置產潮。

2021年第2季全球豪宅指數（瑞普萊坊／提供）
2021年第2季全球豪宅指數（瑞普萊坊／提供）

豪宅稅 多倫多 豪宅

延伸閱讀

多倫多豪宅年漲27%稱霸全球 台北豪宅也擠進前十

貍貓換太子！假帝寶豪宅血統售屋 還減施作公設遭起訴

中了威力彩頭獎怎麼花？他盤算27億獎金要買「豪宅、跑車、名錶」

18億陶朱隱園為何賣不掉？ 網曝1缺點讓有錢人最忌諱

相關新聞

全台房價漲三成五 台北十年漲逾500萬

台灣房屋集團趨勢中心根據聯徵資料統計，近十年六都及全台平均購屋鑑估值，全台購屋總價約1,143.5萬元，十年增加35%，...

磐石會贈護手霜 由中國醫附設醫院代表接受

國內疫情爆發以來，第一線醫護及防疫人員辛苦應戰之餘，醫療量能也不斷受到考驗，台中磐石會在會長、聖暉（5536）董事長梁進...

全國第一季房價所得比9.1倍 這三個縣市都是兩倍數

房貸是很多人最大負擔，內政部最新統計顯示，109年受房屋交易增加等影響，第四季房價所得比上升至9.2倍，較108年同期上...

最新全球豪宅指數 台北價格漲勢全球前十

國際地產顧問發布2021年第2季「全球豪宅指數」（Prime Global Cities Index），全球46個主要城...

豐達科宣布 獲法國賽峰航空鍛件供應商認證資格

豐達科（3004）今（24）日宣布取得國際航太發動機製造商–賽峰飛機發動機公司（ Safran Aircraft Eng...

中龍鋼鐵精緻鋼材獲國內外青睞 帶動產業升級

中鋼（2002）百分百子公司中龍鋼鐵技術再升級，所生產高值化精緻鋼品具備高強度、高衝擊韌性，以及穩定銲接性能，廣泛獲得國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。