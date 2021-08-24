最新全球豪宅指數 台北價格漲勢全球前十

國際地產顧問發布2021年第2季「全球豪宅指數」（Prime Global Cities Index），全球46個主要城市中有35個豪宅價格上揚，平均年增8.2%，其中加拿大多倫多漲幅居冠，年增27%，而台北豪宅增幅也擠進全球前十。

萊坊（Knight Frank）最新發布的指數是根據各國官方機構或央行發表的統計數據，追蹤全球主要城市官方或成交總價前5%的豪宅價格表現，近期已成為頂級不動產的重要指標。

觀察數據，全球豪宅漲勢前五名依序為北美洲的多倫多、亞洲的上海、廣州、首爾及北美的邁阿密，漲幅皆超過19%，其中多倫多豪宅漲幅傲視其他都市、年增27%；上海居次、年增21.4%；廣州和首爾緊追在後，年增19.8%及19.6%；邁阿密擠進第五名，年增18.7%，共35個城市的豪宅價格走揚，繼2008年金融海嘯後攀升幅度之最，也較第1季全球各城市平均房價漲幅7.3%來得強勁。

反觀台北豪宅市場，縱使有央行調降貸款成數，但成交價仍季漲3%、年增14.9%，不僅創下國內近兩年內新高，也位列全球城市第十名。瑞普萊坊市場研究總監黃舒衛提及，2016、2017年時，台灣豪宅市場年變動幅度皆為負值，一直到2018年第3季才止跌反彈，台灣豪宅市場才逐步回穩。

萊坊國際住宅部主管Kate Everett-Allen表示，疫情使全球房市正以異常的方式復甦，而豪宅更是領頭羊。他談及主要有四大因素刺激豪宅價格攀升，第一，全球低利率；第二，旅遊限制鬆綁，使國內買家把豪宅當作資金避風港；第三，稅制改革上路前的交易熱潮；第四，疫後重新調整生活與通勤模式。

黃舒衛分析，今年第1季有信義首席公館加持，季漲6.5%，第2季錦上添花，除了冠德信義1季就成交三戶之外，大直豪宅西華富邦交易也往30樓以上、均價220萬的產品挪移，連兩年多沒有交易紀錄的松濤苑，二樓戶都以單價250萬成交，可見頂級豪宅的追價尾勁強。