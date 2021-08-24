昱厚生技股東會 宣示加速推進三大主力產品發展

興櫃股昱厚（6709）董事長陳璧榮今（24）日表示，旗下新藥尚處於研發與臨床試驗階段，各項臨床試驗進度將依序進行，並積極推動商務發展，爭取與國內外大廠洽談授權或合作開發，盼在最短時間內將目前開發之藥品推上市，引領公司營運邁向新里程碑。

昱厚生技是一家專注以黏膜免疫調節技術平台開發新藥的公司，在公司今日召開股東會上，陳璧榮表示，昱厚的商務發展策略採取雙軌策略，一是與具銷售通路或擁有豐沛資金的大藥廠結盟，以最有效的方式將藥品開發至上市；另一是透過技術移轉，將尚在開發中的產品進行授權，收取授權金與權利金等。

總經理徐悠深表示，昱厚自行開發的黏膜免疫治療技術平台，擁有11國專利保護，可廣泛用於多項適應症，目前以此平台開發出的流感疫苗AD07030、過敏性鼻炎黏膜免疫調節蛋白藥AD17002-AI、新冠免疫治療藥AD17002-SC等三大主力產品，皆獲CDE（財團法人醫藥品查驗中心）納入專案指標性案件，取得政策支持與肯定，近一年並取得重大臨床進展。

其中，鼻噴劑型流感疫苗向CDE及TFDA（食品藥物管理署）諮詢與規劃三期臨床設計後，獲得TFDA的鼓勵，包括協助轉為四價抗原、受試對象擴展到全年齡層，以及臨床試驗終點疫苗保護率、不須與現行疫苗對照等，接下來將伺機啟動三期臨床試驗。

過敏性鼻炎黏膜免疫調節蛋白藥的臨床一期b／二期a試驗，也獲TFDA同意結案備查，將繼續推進下一階段呼吸道過敏治療臨床試驗規劃。

新冠免疫治療藥AD17002-SC部份，目前動物攻毒試驗之組織切片結果顯示，可明顯改善受新冠病毒感染動物之肺炎狀況，並於7月獲TFDA核准執行AD17002-SC於治療新冠病毒感染輕症患者IIa期人體臨床試驗，預計收治30位輕症患者，以噴鼻方式內給予三次或五次劑量的藥物治療，而後進行五週的追蹤觀察。另也提供AD17002-SC予教學醫院進行新冠肺炎輕、中症患者之恩慈治療。

由於昱厚開發的產品皆為鼻噴劑型，提升給藥方便性且無須處理廢棄針頭，特別是在鼻腔投予藥物後，能有效提升人體血清和黏膜免疫反應，在口鼻腔或眼睛上形成保護，可有效阻擋病毒在人體的進一步發展，針對新冠病毒的預防感染更是如此，具有龐大的藥物發展競爭力。