豐達科宣布 獲法國賽峰航空鍛件供應商認證資格

豐達科（3004）今（24）日宣布取得國際航太發動機製造商–賽峰飛機發動機公司（ Safran Aircraft Engines；下簡稱「賽峰公司」）的航空鍛件供應商認證資格，未來豐達科技將可以擴增對賽峰公司的服務範疇，提供鐵基、鎳基、以及鈷基等高溫超合金航材的生產製造服務。

賽峰公司總部設置於法國，是一家跨國飛機發動機、火箭發動機、航空航天部件和國防公司。豐達科技總部位於台灣，是亞太地區少數被認證合格的國際航太發動機扣件製造公司，2019年獲得 NADCAP MMM 鍛造認證資格。目前全球符合 NADCAP 認證資格的航空鍛造供應商僅有 22 家，在亞洲地區也僅有少數 7 家，豐達科技則是台灣唯一具有 NADCAP資格的航空鍛造供應商。

豐達科技總經理林威村表示，大多數的航太關鍵機構產品都是從鍛件開始衍生的。鍛造技術能提供更高水平的產品結構完整性，處於航太產品製造鏈的上層。豐達科技與賽峰公司合作多年，取得鍛件供應商認證資格後，將可以為賽峰公司提供更高效、更便利的一站式服務方案，這是一個相當重要的里程碑。

豐達科技為國際航太OEM、NADCAP、AS9100航太品質系統暨IATF16949汽車管理系統認證廠商，為全球主要航太發動機製造商包括奇異航空、賽峰集團、以及勞斯萊斯提供各類航太級扣件以及航太機構零組件產品。近年來，豐達科技持續精進製程技術，發展高附加價值的航太機加工產品精密製造能力，同時取得鍛件供應商認證資格，截至目前已累計逾6,000項航太產品通過客戶認證。