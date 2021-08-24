中龍鋼鐵精緻鋼材獲國內外青睞 帶動產業升級

中鋼（2002）百分百子公司中龍鋼鐵技術再升級，所生產高值化精緻鋼品具備高強度、高衝擊韌性，以及穩定銲接性能，廣泛獲得國內外鋼結構工程使用，全球知名案例包括新加坡金沙酒店、港珠澳大橋、台北101、高雄展覽館等，近期成功開發的軋槽花紋型鋼，實際應用在台北捷運環狀線、萬大線及台南鐵路地下化工程中，對提升工程安全與品質做出貢獻，有效帶動產業升級。

中龍鋼鐵是國內唯一同時擁有高爐一貫化作業與電爐煉鋼的HYBRID鋼廠，生產能夠百分百回收的綠色產品。中龍不但具有生產國內最大尺寸（900*300 mm）H型鋼能力，並率先推出國內唯一SM570耐震RH型鋼，除了使鋼結構安全性獲得更高的保障外，同時具備更佳抗震效果，大幅提升鋼結構施工效率及建築強度。

中龍行政助理副總蔡明諭表示，在台商回流及政府加強基礎建設帶領下，國內型鋼需求大增，中龍開發的軋槽花紋型鋼、SM570 RH型鋼等高值化精緻鋼品，具備高強度、高衝擊韌性與穩定銲接性能，有助於提升國內鋼結構工程安全與品質，帶動鋼結構產業升級，已廣泛應用於新加坡金沙酒店、台北101等各大知名公共工程。

蔡明論指出，鋼鐵是應用層面最廣泛的工程材料之一，中龍可依照應用需求，利用智慧化設計生產方式，達到品質與成本的最佳化。

目前中龍電爐生產鋼品涵蓋H型鋼、窄幅鋼板及棒線胚，小至螺絲、螺帽、手工具，大至汽車部件、貨櫃、鋼構橋梁、住宅大樓建築都用得到。其中，鋼結構具可預製性及易於使用自動化機械施工特性，可有效縮短工期、投資回收快速，因此H型鋼一直是中龍電爐的主力產品。

蔡明論表示，中鋼集團宣示以「高值化精緻鋼廠」與「發展綠能產業」為經營雙主軸，將在10年內達成精緻鋼品銷售占比 20%目標，中龍在中鋼研發技術挹注下全力衝刺，已成功拓展11項精緻鋼材，成為鋼結構、機械及汽車產業技術升級最重要的基石。