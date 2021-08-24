台塑生醫落實節能減碳 投入洗衣精自動補充站設置

台塑生醫近日拍板定案成立新公司，投入洗衣精暨其他清潔劑之自動補充站設置開發，初期先將達到全台至少1,200台以上，期望翻轉大眾對於清潔劑的購買模式，除了落實節能減碳、並讓消費者用接近原本3分之一的價格買到等量的洗衣精，達到雙贏的目的。

台塑生醫董事長王瑞瑜表示清潔劑自動補充機台的設置近年在歐洲開始出現，台灣地小人稠，更應該作到垃圾的減量與資源的再利用，台塑生醫將先從洗衣精作為改變的第一步，未來補充站設置將延伸拓展到其他家用清潔劑、甚或是人體清潔劑等。

每一台洗衣精自動補充機預估每年至少減少超過4,000個以上之塑膠瓶，相當於減少1,363公斤碳排放量，及560公斤的塑料使用；台塑生醫預計用最快速度達到全台至少1,200台之設置，屆時所減少的碳排放量一年將超過1,600公噸。

台塑生醫這回投入設置的洗機精補充站，係機台專利研發者「洗寶環保公司」總經理陳永嘉設計，可以讓具稠度的洗衣精順暢流出，且具紫外線殺菌設備，消費者自備空瓶可以用每公升40元的價格買到相當於市售每公升119元的瓶裝洗衣精，專利技術的客製化流量設計，讓消費者最低5元就能買到。

王瑞瑜強調「節能減碳」是台塑生醫清楚而明確的發展目標，一定要做到位。未來將結合各方合作夥伴，含全國加油站體系、台亞加油站體系、及台塑長庚各廠院區等共同推動此項環保事業，齊聚眾人力量一起為節能減碳作努力。

目前補充站供應的洗衣精係台塑生醫通過環保標章認證的「洗寶環保洗衣精」，有效成分達CNS規範之15%以上，且生物分解度大於95%，無甲醛、螢光劑及三氯沙等有害物質，使用過的民眾多反應「洗淨力真正讚」「用量精省，一點點量就可以洗得很乾淨」「洗嬰幼兒的衣物也沒有問題」。

台塑生醫總經理楊昆烈指出，台灣一年消耗的洗衣精瓶器逾2,500萬個，這些可以回收的瓶器，常常被一次使用後就丟棄，真的非常可惜。洗衣精補充站節省的不僅是包裝成本、還有運輸成本、通路運營成本及回收成本等，這些節省的成本轉為回饋消費者用較低廉的成本購得高品質的環保洗衣精，洗衣精補充站的設置著眼不在於企業的利益，而是對環境與消費者的助益。