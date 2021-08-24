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安克生醫進軍國際 兩產品巴西、智利、泰國等市場報捷

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

安克生醫（4188）今（24）日表示，旗下智慧醫材「安克甲狀偵®」，近日打入智利、巴西在內的中南美洲市場；同時持續與近十國當地權威醫師、專業機構進行國際臨床合作，提升產品價值和國際能見度，目前陸續有成果完成，撰寫成論文並刊登於國際知名期刊。

安克生醫的另一智慧醫材、呼吸中止症檢測系統「安克呼止偵®」，近期也與擁有逾7,000萬人口的泰國，簽訂定獨家經銷合約，正進行當地取證，後續將持續積極的與歐洲、東南亞各國進行接洽。

安克生醫指出，後疫情時期，公司透過網路與視訊工具，國際展業不停歇，近來也持續傳出捷報。安克研發上市的甲狀腺超音波AI輔助偵測智慧醫材，能輔助醫師提高「甲狀腺結節」良惡性風險程度判讀的準確率與一致性，繼中文繁體、中文簡體、英語，今年7月再新增西班牙語、葡萄牙語等版本，有利於打進中美洲、南美洲與西班牙等西葡語系市場。

「安克甲狀偵®」已獲美國、中國、歐盟、台灣上市許可，為提升產品價值和國際能見度，安克生醫持續與西班牙、新加坡、馬來西亞、香港、巴西、智利、印尼等多國當地權威醫師、專業機構進行國際臨床合作，至今全球已獲124家醫院、246名專科醫師使用。

安克生醫李伊俐總經理表示，國際臨床合作方面，在既有的檢測下，透過當地專業權威醫師的使用，及不同國家的臨床診斷指引（Multi-international Guildlines），進一步開發新的臨床應用和檢測方法，甚至作為臨床醫學上的教學工具，提供醫師與醫學生最大的協助；包括西班牙、香港理工大學在內均已有成果完成，共計撰寫成23篇論文發表於國際知名期刊，並於10多場國內外醫學大會中發表。

針對呼吸中止症檢測系統「安克呼止偵®」，安克生醫與美國三大睡眠中心-史丹佛睡眠中心正進行國際臨床合作，成果日前已於美國聯合專業睡眠學會(APSS)年會發表成果論文，預計於2022年世界睡眠大會(World Sleep 2022)發表第二篇成果論文。

李伊俐示，「安克呼止偵®」已獲美國、歐盟、台灣上市許可；透過長期深耕，包括國外參展、論文期刊發表，已打開國際知名度，近日獲德國媒體進行報導介紹，年底11月也將參展位於德國的全球最大醫療器材展2021 Medica，以及12月北美放射學會RSNA，樂觀看待全球市場的開拓。

醫師 安克生醫

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