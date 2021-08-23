台中七期南側掀戰火 上市櫃建商領軍攻6字頭

台中市在產業、建設帶動下，成為六都房市最火熱區域，近年外圍各重劃區土地價格飛漲，加上營建、人力成本居高不下，帶動蛋黃區補漲態勢劇增。而高資產族群重視生活品質，對學區、綠地資源豐富的七期南側鍾愛有加，近年吸引包括國泰、鉅陞、興富發等上市櫃建商搶地插旗，房價坐5望6。

觀察區域預售市場，以位於文心森林園特區「國泰The Park」最受矚目，為區域少見具標配的中坪數產品，全案禮聘國際建築大師李祖原與空間大師蘇靜麒聯手操刀設計，迎惠文路大氣退縮19米，塑造近300坪的綠洲島嶼前院設計，與文心森林公園近3萬坪綠地相互呼應。

目前，61坪的壓軸樹梢戶及頂樓空中別墅，備受頂級客群討論，全案已近完銷。

另外，位於大觀路的「時代州廳」，目前主力為3房產品，每坪開價53萬至60萬元；大業路大福街口的「泰御天鑄」也已近完銷，每坪單價在48萬至56萬元。

而鉅陞「南青山」微造鎮系列案的第三期「青山絵」也在7月底登場，規劃26戶24至42坪2、3房產品，開價53萬至58萬元，強調精緻坪數規劃，總銷約7億元。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔分析，七期南側因生活感強，剛性購屋需求不墜，成屋物件詢問度也相當高，尤其以公園旁的產品最受歡迎，除了價值性有撐更具身分象徵性，吸引不少建商鎖定大型綠地周邊插旗，進而帶動土地交易明顯升溫。

值得注意的是，七期南側使用分區大多為商一、商二或住二、住三土地，若以近期約200萬元的土地成交行情與容積率進行推估，開發成本相較不少新市政中心的土地還高，未來房價堆疊將成必然趨勢。

其中，根據內政部實價登錄統計，惠禮段108年7月至109年7月共有8筆土地成交，平均單價88.52萬元，109年7月至110年7月中，則有5筆成交，平均單價則達166.41萬元，近一年來有近九成漲幅。

在地業者透露，這一年的成交多集中在文心森林公園周邊，開發價值較高，是拉高平均價格的主因，依地段價值性再加上品牌加持，若推出住宅產品，將可望刷新區域行情天花板。

盤點近年七期南側指標土地交易，如大觀、向學路口約298坪的惠禮段商一角地，今年揭露，買方為KTV南霸天「享溫馨KTV」，總價4.5億元，單價約151萬元。

深耕七期推案的國泰建設，也砸近10億元加碼買進510.85坪商二土地，換算單價也來到每坪194.5萬元，距離今年推出的新案「國泰The park」基地僅一街之隔，後續推案動向值得關注。