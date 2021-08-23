二林園區大廠進駐 上萬就業人口推升彰化住宅需求

中科二林園區大廠進駐，上萬就業人口推升彰化住宅需求！鄉林不動產研究室最新調查指出，看好重大交通建設與人口消費紅利加值，彰化推案開工戶緊追六都，其中又以大員林生活圈最受關注，後市看俏。

市調指出，彰化今年上半年推案較去年同期增加七成，產業、消費與人口等三大紅利相乘，讓南彰化第一大城的員林磁吸建商插旗推案，儼然成房市一級戰區，包括北部的長虹、寶佳、合陽，以及中部的鄉林、坤悅、允將、惠來及昌祐等知名建商都到員林推案。

其中，鄉林建設去年剛購進員林火車站核心鬧區的惠農段土地，預計11月接待中心人員進駐做潛銷期準備，待今年底前取建照後即公開銷售。

矽品、上銀等30家知名大廠即將陸續進駐中科四期「二林園區」，龐大就業人口成為南彰化「大補帖」，政府也加緊打通西濱快61線銜接東西向76線快速道路的中科快速聯外道路，加速縮短二林與員林距離。

大員林生活圈擴大且中科就業人口的住宅高需求，越來越多中、北部建商跨區到彰化縣推案，其中以最為繁榮的員林市區居多，讓彰化成了六都之外，在今年上半年開工超過千戶的房市熱區。

美中貿易大戰避險需求使得台商大舉回流投資，台灣今年在疫情紛擾中經濟成長率預估5.88%，逆勢站上11年來新高，不少資金在股市獲利了結，改挹注房市，多數人擔心貨幣寬鬆造成通膨，積極置產購屋，房市承接買盤強勁。

內政部統計，台中市今年上半年住宅開工戶數逾1.7萬戶，高居六都之首，且占全台總推案量的三成；其次為桃園市9,042戶。中部房產需求之高，也外溢到鄰近的彰化縣，彰化今年上半年開工戶數為2,003戶，是六都之外唯一同期開工超過千戶的縣市，相較去年上半年，年增率更達77%。

推究主因，是挾著重大交通建設與高科技產業進駐中科二林園區，連結中彰生活圈與上下游產業鏈，快速擴大相乘效益。

尤其是中科去年已核准上銀光電等28家廠商進駐二林園區，總投資額超過600億元，目前土地核配率逾三成，而封測大廠矽品精密今年3月也宣布要在二林中科園區投資約800億元，為彰化增7,500個工作機會，就業的人口紅利，迅速為彰化房市注入新動能。

鄉林不動產研究室說，長達二個多月的三級警戒期，讓不少原本計畫推案的建商暫時封盤，以雙北最為明顯，但中台灣影響則有限，主要是台中與彰化一向是台商大本營，近年台中不動產交易及推案規模穩居六都第一，北部建商蜂擁圈地推案，房市之熱更外溢到彰投地區。

彰化縣從2019年開始，房產交易上半年稅收就破億，目前也是省轄市之中不動產交易的冠軍。中友百貨看好中彰生活圈的消費實力，日前已確定標下彰化第二停車場用地，開闢新的百貨戰線，大台中房地產市場也隨科技業與百貨業，拉大戰線到彰化。

員林在地仲介也看好員林消費潛力，他們認為美式批發零售業、國際家具大型賣場，以及大型複合式百貨商場，包括Costco、ikea及秀泰影城，正在做進駐員林的市場可行性評估。

鄉林不動產研究室表示，員林人口超過12.5萬人，在升格為縣轄市之前，就有「全國最大鎮」之稱，消費力驚人，現在更站穩南彰化的龍頭，在高鐵與中科加持下，房市供需雙升。

根據竹科與中科的經驗，購屋主力為高薪工程師，中科四期二林園區與二林精密機械產業園區加乘下，可望成為全國主要精密機械、智慧機械重鎮。

鄉林建設副總經理方偉民說，員林是台灣富豪、金融行庫、銀樓密度最高的地方，根據彰化銀行公會統計，光在員林就有40多家金融機構，平均每人存款高達238萬元，其中有700位存款破億的富豪，也就是說，每178位員林人中，就有一位是億萬富翁。

因此，北、中上市公司的長虹與鄉林不約而同進駐員林，看準當地高消費能力，預計推出高優質感建案。

方偉民分析，連同周邊鄉鎮構成大員林生活圈約40萬人，在地大型傳產企業林立，包括建大、正新、美利達、泰山、允強、頂新等10家知名的上市櫃公司，老闆，股東與員工分紅都很驚人，所以購置新住宅的需求極高。

鄉林不動產研究室指出，政府投入龐大交通建設經費，以台74線與台76線快速道路來串聯國道一號與三號，縮短台中、彰化直線距離，目前台中市區到員林市只要30分鐘。

而員林市早在彰化市之前，8年前就完成鐵路高架化，消彌員林鐵道兩側阻隔，區域整合更順暢；員林更新闢彰化高鐵轉運專用道路，從員林直達高鐵彰化站只要10分鐘。

行政院長蘇貞昌今年到彰化視察時，即允諾全額補助連結西濱快速道路(台61線)與東西向快速道路(台76線)的銜接交流道延伸方案，原本僅通到埔鹽的台76線，將往西延伸，連接西濱快與中科二林園區的聯外道路。