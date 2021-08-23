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麗明營造公益捐血25日登場 音樂人來相挺

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
麗明營造董事長吳春山呼籲民眾踴躍參加捐血活動。記者宋健生／攝影
麗明營造董事長吳春山呼籲民眾踴躍參加捐血活動。記者宋健生／攝影

即將於本周三(25日)登場的麗明營造第20屆公益捐血活動，今年因應疫情，將活動延長為三天，每天兩部捐血車，以分流人潮避免群聚，熱情不減一心一意只想為捐血中心解決疫情期間血荒的困境。

平日與麗明營造董事長吳春山交好的音樂人張力國、江欣晏老師，以及「台灣梧桐弦樂團」得知麗明今年的安排後，主動表示可以前來活動現場進行現場演奏，藉由悠揚的樂音，舒緩捐血民眾的緊張情緒。

吳春山表示，非常感謝這群音樂界好友的支持相挺，有如此高水準的現場演奏相伴捐血會場，氣氛一定很不一樣。

國內疫情自今年5月19日全台三級警戒以來，各界深受影響，藝文活動也紛紛停擺，張力國、江欣晏老師及「台灣梧桐弦樂團」等音樂人，看著一直站在前線為國人健康把關、防堵疫情擴散的醫護人員不眠不休的努力，不斷反思能用自己的專業為社會做出什麼貢獻。

如今，藉由麗明營造的捐血活動，召集團員前來演奏，大家都非常興奮，團員們不但能再次感受現場演出與聽眾互動的臨場感動，也期盼藉著美妙的樂音吸引更多民眾前來並增加捐血意願。

對於能用自身的音樂專業為社會盡一份心力，這群音樂人都非常期盼8月25日的到來；而平日熱愛歌唱，曾在台中國家歌劇院辦過演唱會，出過六張台語老歌CD的吳春山，也將在這三天不定時登場獻唱，與大家同樂。

麗明營造第20屆公益捐血活動即將於8月25日至27日，每日上午9時起至下午4時30分止舉辦，捐血車將停靠在台中市西屯區府會園道169號，麗明營造總部大樓前方(台中市政府府後廣場邊)。

在防疫優先的前提下，吳春山仍要提醒民眾，於現場等候區請保持室外1公尺的社交安全距離，並且為了保護自己與辛苦的醫護人員，人人都請戴上口罩再上捐血車，唯有安全防疫，才能讓熱血健康延續。

捐血中心 疫情 醫護人員

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