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蝦皮購物推「蝦皮安心退」 買方可超商退貨、免運費

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

蝦皮購物表示，即日起全新推出「蝦皮安心退」，升級蝦皮商城、優選（含優選+）賣家退貨、退款流程。買家可無需透過賣家、減少雙方的溝通成本，相關進度透過蝦皮APP掌握；並新增「7-11超商退貨」方式，多元的退貨方式也都免運費，為消費者提供更加便利友善的退貨管道，讓消費者真正放心買、安心退。

2021年疫情無預期升溫，零接觸購物成為大家的日常，同步也帶動民眾線上購買品牌商品的風氣，蝦皮商城的業績表現亦日益增長，7月首創商城專屬的「商城狂購節」，創下單日需求量較平日成長3倍的亮眼表現。

蝦皮購物即日起推出「安心退」 ，包括四大退貨優惠。第一是由蝦皮購物成為退貨中介者，買家申請退貨後，退貨退款案件將直接受理，蝦皮購物介入處理退貨退款流程，為買、賣雙方節省退貨心力。第二是支援超商、宅配退貨，退貨物流依照賣家設定，可支援7-11超商寄件、物流取件、或其他賣家安排之多元退貨方式。第三是退貨免運費，買家申請退貨無須支付退貨運費，輕鬆退貨0負擔。第四是退貨狀態隨時掌握，蝦皮購物透過系統整合退貨、退款申請，將退貨流程完整揭露，買家可於蝦皮APP一手掌握退貨進度與結果，但賣家所安排之物流商不包含在內。

蝦皮購物 超商 APP

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