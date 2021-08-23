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桃園拚觀光推金牌好遊 參加票選有機會免費體驗

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導

為振興疫後觀光，讓民眾有機會免費體驗旅行業者推出的桃園優質遊程，桃園市政府觀光旅遊局辦理「桃園金牌好遊，免費遊程送你玩」遊程徵選活動，於8月 23日正式開跑，為推廣桃園特色景點與深度旅遊體驗，本活動將邀請各旅行社 提供優質桃園遊程參選，透過公開徵選、專家評審與民眾票選等機制，選出「桃園金牌 好遊獎」與最受民眾喜愛的人氣遊程。

活動自8月23日起至9月30日止，開放旅行業者投稿參與徵選，以青春品味、樂活慢遊、親子同遊三大主題進行遊程徵選，期能連結桃園在地豐沛觀光資源，推出適合各族群的多元遊程，並鼓勵旅行業者將無障礙旅遊、低碳旅遊、結合桃園市府主辦活動等概念導入遊程，推廣具桃園特色精采遊程。

主辦單位表示，桃園各區有不同特色景點適合不同族群，熱血青年朋友不容錯過復興山林小烏來的天空步道，喜愛閒適慢活的民眾適合漫步百年風華淬鍊的大溪老街，溫馨親子家庭推薦走訪仿若城市綠洲規畫完善遊憩設施的虎頭山風景特定區等，旅行業者可盡情發揮熱情與專業，發掘桃園觀光亮點，展現優質旅遊行程，詳細活動資訊可參考:https://reurl.cc/7yzvG1， 歡迎旅行業者參與遊程徵選活動。

活動預計於10月15日起，依序進行主題遊程網路票選作業，邀請民眾從三大主題各自選出最喜愛的遊程，為讓參與民眾親自體驗優質遊程，並協助曝光 「桃園金牌好遊」獲選遊程，市府規畫抽獎活動，補助每條「桃園金牌好遊獎」10萬元經費，讓中獎民眾可以免費參加獲選遊程，深度認識桃園觀光特色。民眾踴躍參與投票，選出可以獲得「桃園金牌好遊」殊榮的優質遊程，便有機會免費遊桃園。

觀光 親子 大溪老街

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