H2U永悅健康集團整合旗下資源 贊助帕奧代表團防疫解決方案

眾所矚目的東京奧運本屆台灣選手破紀錄地獲得二金、四銀、六銅的好成績，締造空前未有的新紀錄，振奮因疫情沉悶的台灣。然奧運尚未結束，本次TOKYO 2020 Paralympic Games(簡稱2020 東京帕運)將在8 月24 日登場。帕運是全世界身心障礙運動競技最高的殿堂，明(8/22)帕運代表團將啟程飛往東京，而H2U 永悅健康整合旗下最大運動社群《運動筆記》以及健康媒體《早安健康》等資源，贊助帕運代表團「數位健康防疫解決方案」：SHARP 夏普奈米蛾眼科技防護面罩組、羅氏居家Covid-19 快篩試劑及NAVIFY® Pass 快篩平台，守護帕奧代表團的健康，讓選手以最佳狀態為自己與台灣爭取最高榮譽。

放眼國際Covid-19 疫情仍嚴峻，H2U 永悅健康在五月中疫情爆發後，即提供企業與員工「企業與居家快篩服務」，並獲得「台灣羅氏醫療診斷」獨家代理權，引進在全球如：日本、澳洲、印度等地通用的NAVIFY® Pass 快篩平台。NAVIFY® Pass 是羅氏因應 COVID-19 提出的數位解決方案，用來將個人COVID-19 居家快篩結果記錄、保存和顯示於個人手機上。NAVIFY® Pass 平台符合國際HIPAA 和 GDPR 標準，無論是選手、一般民眾在進行居家快篩檢測時，當打開NAVIFY® Pass APP 會請用戶掃描「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組（鼻腔）」試劑上的二維條碼(QR code)，這個二維條碼在每支快篩試劑上都是獨一無二，無造假的可能，因此NAVIFY® Pass 具有公正性和獨立性，已普遍使用在歐洲部分大型賽事、聚會等民眾入場的陰性證明上。

《運動筆記》為台灣最大運動社群，在身心障礙運動議題上，不僅與國立師範大學共同發起「愛運動動無礙Together we move」的觀念倡議，更舉辦「羅布森公益路跑」協助推廣盲人友善路跑環境，讓更多民眾了解身心障礙者運動的重要性及提倡運動平權的觀念。在過往帕運賽事相對社會關注度不高、獲得贊助資源有限的情況下，《運動筆記》在母集團H2U 永悅健康「善盡企業社會責任」的支持下，以「數位健康防疫解決方案」為核心，替帕運選手提供最完整的防疫專案，期待拋磚引玉為身心障礙者運動盡一份心力。

關於H2U 永悅健康

為台灣職場健康第一品牌，以「數位健康平台」為核心、數據為引擎，提供企業職場健康相關解決方案，為服務企業實踐ESG 與CSR 社會責任之職場健康顧問。此外，旗下擁有ALEXA 台灣 Top20 最受歡迎網站、全球網站流量第766 名的健康媒體《早安健康》，及最大運動社群平台《運動筆記》，《運動筆記》擁有強大賽事管理平台技術與賽事活動服務能量，亦為國內馬拉松賽事舉辦的先驅者。H2U 永悅健康之相關企業會員總數已佔全台灣青壯人口30%，換算20 歲到65 歲的人口中，每三位就有一位是H2U 永悅健康集團所服務的會員。

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H2U永悅健康集團整合旗下《早安健康》、《運動筆記》資源，贊助帕奧代表團「夏普蛾眼面罩、羅氏居家快篩試劑、NAVIFY® Pass快篩平台。