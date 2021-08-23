新北工業立體化1.0出清 50案創1156.4億元產值

新北市為加速民間投資開發，增加就業與產值，「新北市工業區立體化方案」也已於4月重新公告開放申請，今年7月底共計通過50案，其更新增加總樓地板面積約15萬平方公尺，預計可提供超過1萬8,869個就業機會及創造約1156.4億元產值。

新北市於2019年11月公告新北市工業區立體化方案，從2020年元旦至2022年底開放境內工業區申請容積獎勵。而去年11月暫停收件調整方案，並於今年4月公布微調的方案內容；而去年11月以前申請方案適用立體化1.0方案，今年4月後為2.0方案。

經發局表示，7月底通過的50案均為立體化1.0方案，也就是從2020年，也相當於目前已將所有1.0方案都審核通過。至於2.0的申請狀況，他表示，4月至今共有7案申請，其中包括企業總部。

新北市今年4月公告工業區立體化2.0方案，新方案修正「調整適用範圍」，並新增「非屬產業自用者須額外回饋」以及「保證金及違約處理」，被認為是採取較緊縮態度。

對於為何立體化2.0採取較緊縮態度，經發局解釋，立體化是希望廠商可以加速投資，而開發商就跟廠商蓋房子出售一樣，但並未在得到高額容獎下降低售價，因此決定由政府新增回饋增加、保證金制度，讓增額容積回歸公共利益及產業使用。至於限縮適用範圍則是基於整體都市計畫考量。

新北市工業區立體化方案鼓勵業者積極留設開放空間及能源利用，也期許業者能積極結合地區公共服務、公共運輸等規劃，以優化周邊環境整體服務機能。

新北也以獨有的「設立營運總部」5%容積獎勵，吸引廠商將營運總部設在新北，透過獎勵容積吸引更多營運總部及研究團隊進駐，帶領產業升級。

經發局表示，立體化方案是透過容積獎勵帶動業者投資，進而促進產業發展，為了讓非屬產業自用者落實企業社會責任，因此新增「回饋產業空間或繳納代金」方式，未來回饋的產業空間可配合市府推動產業轉型發展，以及新泰塭仔圳、蘆洲南北側等整體開發地區工廠安遷輔導的中繼廠房。