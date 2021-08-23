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代理膽管癌標靶新藥 東洋癌症產品線再添生力軍
台灣東洋宣布，將於今年8月底代理上市美國Incyte公司開發的膽管癌標靶新藥，該藥品為選擇性口服抑制劑，也是全球第一個獲美國FDA核准用於膽管癌的標靶新藥，為癌症藥物產品線再添生力軍。
台灣東洋表示，已於今年3月取得在台獨家代理並於6月獲得台灣食藥署藥證，規劃將於8月底前上市。
根據衛福部國民健康署2018年癌登資料，台灣每年約有2000名國人罹患膽管癌，且發生率有逐年上升趨勢、威脅國人健康，目前治療方式仍以化療為主，但有研究報告發現，可使用標靶藥物投入膽管癌的治療，更有研究指出，在乳癌、肺癌、胃癌、膀胱癌等癌別上發現藥物靶點。
台灣東洋總經理施俊良表示，台灣東洋有專業團隊長期分析資料、尋找國際優質藥品，同時，也積極代理專業級的前端藥物與醫療產品供醫療團隊使用，希望在嘉惠國內有需求的患者之餘，也能建構更完整的醫療產品線，進一步扮演醫療團隊後盾以及為公司營運加分的雙贏目標。
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