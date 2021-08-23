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內政部：預售屋實價登錄首度揭露945筆交易資訊

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導
「內政部不動產交易實價查詢服務網」上週六(21日)首次揭露945筆新制成交案件資訊。內政部提供
「內政部不動產交易實價查詢服務網」上週六(21日)首次揭露945筆新制成交案件資訊。內政部提供

內政部今（23）日表示，7月1日預售屋實價登錄新制上路後，「內政部不動產交易實價查詢服務網」上週六(21日)首次揭露945筆新制成交案件資訊。內政部表示，本期預售屋成交案件，揭露時間較以往舊制大幅縮短一至兩年，資訊揭露更為即時。未來內政部將持續每隔十天揭露一次預售屋成交資訊。

此外，網站已累計揭露160個預售屋建案的基本銷售資訊，提醒消費者在購買預售屋時，可多瀏覽查詢相關資訊。

內政部指出，以往預售屋實價登錄僅規定代銷業者在委託代銷預售屋結案後，才需整批申報成交資訊，所以民眾需等到買賣簽約一至兩年後，才能查詢預售屋案件銷售戶數與成交價格。

今年7月1日新制上路後，不論是建商自售或代銷業者銷售的預售屋，都必須在買賣簽約後30日內申報成交案件資訊。此外，代銷業者在今年6月或去年以前買賣簽約的案件，最遲也需分別在今年9月或12月底前完成補申報。

內政部表示，這次揭露的945筆預售屋成交案件，是今年7月1至10日間買賣簽約並完成申報，以及今年6月底前買賣簽約完成補申報的交易案件，主要位於新北市(575件)、台南市(248件)及桃園市(61件)；交易總價則落在295萬元(高雄市林園區)至4,078萬元(新北市新店區)間；揭露案件數最多的建案為遠雄北府苑(臺南市北區)、信義嘉和(新北市板橋區)次之。

內政部強調，「內政部不動產交易實價查詢服務網」揭露的成交案件資訊，均會經由縣市政府事先檢核，並篩選去除有明顯異於市場正常交易價格或特殊交易的案件後，才會對外揭露，未來內政部將持續每隔十天揭露一次預售屋成交資訊，逐步累積揭露案量，讓預售屋交易資訊更加豐富。

另實價登錄新制，亦有規定銷售預售屋者應於開始銷售前，將建案資訊及買賣定型化契約向地方政府申報備查，目前網站已累計揭露160個預售屋建案的基本銷售資訊，並可提供民眾查詢目前預售屋建案的銷售情形。

預售屋 內政部 建案

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