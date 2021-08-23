預售屋實價登錄新制首揭露 內政部：更即時完整

預售屋實價登錄新制7月1日上路後，「內政部不動產交易實價查詢服務網」上周首次揭露945筆新制成交案件資訊。內政部表示，本期預售屋成交案件，揭露時間較以往舊制大幅縮短1至2年，資訊揭露更為即時。

該網站已累計揭露160個預售屋建案的基本銷售資訊，內政部提醒消費者在購買預售屋時，可多瀏覽查詢相關資訊。

內政部指出，以往預售屋實價登錄僅有規定代銷業者在委託代銷預售屋結案後，才需整批申報成交資訊，所以民眾需等到買賣簽約1至2年後，才能查詢預售屋案件銷售戶數與成交價格。新制上路後，不論是建商自售或代銷業者銷售的預售屋，都必須在買賣簽約後30日內申報成交案件資訊。

此外，代銷業者在今年6月或去年以前買賣簽約的案件，最遲也需分別在今年9月或12月底前完成補申報。

內政部表示，這次揭露的945筆預售屋成交案件，是今年7月1至10日間買賣簽約並完成申報，以及今年6月底前買賣簽約完成補申報的交易案件，主要位於新北市（575件）、台南市（248件）及桃園市（61件）。

交易總價則落在295萬元（高雄市林園區）至4078萬元（新北市新店區）間。揭露案件數最多的建案為遠雄北府苑（台南市北區）、信義嘉和（新北市板橋區）次之。

內政部表示，「內政部不動產交易實價查詢服務網」揭露的成交案件資訊，均會經由縣市政府事先檢核，並篩選去除有明顯異於市場正常交易價格或特殊交易的案件後，才會對外揭露，未來內政部將持續每隔10天揭露一次預售屋成交資訊，逐步累積揭露案量，讓預售屋交易資訊更加豐富。

另實價登錄新制，也有規定銷售預售屋者應於開始銷售前，將建案資訊及買賣定型化契約向地方政府申報備查，目前網站已累計揭露160個預售屋建案的基本銷售資訊，並可提供民眾查詢目前預售屋建案的銷售情形。

內政部提醒，消費者在購屋時可多加利用「內政部不動產交易實價查詢服務網」(https://lvr.land.moi.gov.tw/)，充分瞭解市場交易行情，審慎評估，不要輕易受搶售熱銷等片面訊息影響或誤導。並提醒業者，務必依新制規定在「銷售前」申報建案銷售資訊與買賣定型化契約備查，「銷售成交後」依限申報實價登錄，以免違規受罰。