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地造新北十來運轉 新北升格十年地政展登場

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導
侯友宜今日受訪時表示，新北未來十年發展包括塭仔圳市地重劃，蘆洲銀河灣計畫、新店十四張區段徵收，中和秀朗橋北側區段徵收等，誓言讓新北市未來的十年，超越了前十年，在 2030翻轉新北。新北市府
侯友宜今日受訪時表示，新北未來十年發展包括塭仔圳市地重劃，蘆洲銀河灣計畫、新店十四張區段徵收，中和秀朗橋北側區段徵收等，誓言讓新北市未來的十年，超越了前十年，在 2030翻轉新北。新北市府

「地造新北 十來運轉－新北升格十年地政展」今（23）日在新北市政府1樓大廳盛大開展。新北市長侯友宜今日受訪時表示，新北未來十年發展包括塭仔圳市地重劃，蘆洲銀河灣計畫、新店十四張區段徵收，中和秀朗橋北側區段徵收等，誓言讓新北市未來的十年，超越了前十年，在 2030翻轉新北。

此次展覽範圍涵蓋一樓大廳三個展區，以東側城堡、中央膠囊、西側未來列車三種風格代表新北土地的過去、現在與未來，透過三種截然不同的造景搭配有趣活潑的像素遊戲風格，帶領民眾一起穿越時空，觀看地政局過去十年的成果。

走到過去展區，以宮廷城堡的造景來介紹已完成的區段徵收、市地重劃開發區，包含閃耀五星及金山重劃區；再走進時空膠囊的造景中，看見目前正如火如荼進行的新泰塭仔圳市地重劃區的故事。

最後，一起進入未來列車的場景，看見即將進行的新店十四張、秀朗橋北側、蘆南北區段徵收等開發未來式；展區並結合互動程式與適合打卡的2D、3D特色拍照景點，讓展場不只是觀賞，更可以動手做、開心玩。

新北市地政局長康秋桂表示，很開心能讓精心打造的展覽順利開展，各展區所呈現的風格截然不同，每個展區都藏有許多小巧思值得讓每個觀展的人仔細的走一圈、玩一遍，誠摯邀請民眾一起來參觀，感受用生動活潑的方式了解新北如何開發土地的同時，也可以利用展場的特殊造景拍下美照。

區段徵收 重劃區 侯友宜

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