yoxi前進高雄 週週送千元搭車金

和泰集團yoxi計程車派遣平台自2020年11月上線後至今，已累積50萬會員下載，招募超過3,000名司機入隊，完成100萬趟優質派遣服務。繼雙北市優先開台後，2021年5月再擴大營運範圍至桃園，本月23日將再前進高雄。

歡慶高雄開台，yoxi提供超好康搭車優惠，9月30日前會員於App輸入優惠碼「高雄yoxi」，便可每週領取1,000元高雄搭車金(100元x 10張)，週週皆可領取，趟趟皆可折抵。除此之外，yoxi再提供高雄地區專屬的加碼活動，每搭滿三趟就再送150元搭車金，搭愈多領愈多。

乘客只要於高雄首波營運範圍內(鼓山區、左營區、三民區、前金區、苓雅區、新興區、鹽埕區、前鎮區)開啟yoxi App叫車，即可體驗yoxi最安心舒適的乘車服務，其他行政區也將陸續推出。

yoxi車隊主打安全、舒適服務體驗，提供乘客APP客製化乘車設定及業界最高5,000萬乘客險保障，打造「以客為尊」的高品質車隊。