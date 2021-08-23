快訊

雲縣3廠家認進貨豬瘟走私肉 稽查38家找嘸實物「恐已吃下肚」

高端再釋出26萬多劑疫苗 5千多劑效期只到9月11日

yoxi前進高雄 週週送千元搭車金

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

和泰集團yoxi計程車派遣平台自2020年11月上線後至今，已累積50萬會員下載，招募超過3,000名司機入隊，完成100萬趟優質派遣服務。繼雙北市優先開台後，2021年5月再擴大營運範圍至桃園，本月23日將再前進高雄。

歡慶高雄開台，yoxi提供超好康搭車優惠，9月30日前會員於App輸入優惠碼「高雄yoxi」，便可每週領取1,000元高雄搭車金(100元x 10張)，週週皆可領取，趟趟皆可折抵。除此之外，yoxi再提供高雄地區專屬的加碼活動，每搭滿三趟就再送150元搭車金，搭愈多領愈多。

乘客只要於高雄首波營運範圍內(鼓山區、左營區、三民區、前金區、苓雅區、新興區、鹽埕區、前鎮區)開啟yoxi App叫車，即可體驗yoxi最安心舒適的乘車服務，其他行政區也將陸續推出。

yoxi車隊主打安全、舒適服務體驗，提供乘客APP客製化乘車設定及業界最高5,000萬乘客險保障，打造「以客為尊」的高品質車隊。

派遣 計程車 APP

延伸閱讀

M-Sport福特WRC車隊新成員 F-MAX和 Ranger換上拉力賽塗裝

高端開打 高雄綠議員偕妻來場「高端約會」

等19年高雄車站即將回城市舞台 蘇貞昌、陳其邁見證

老車站搬家延續城市情感 挪移工程由國內團隊挑大梁

相關新聞

預售屋實價登錄新制首揭露 內政部：更即時完整

預售屋實價登錄新制7月1日上路後，「內政部不動產交易實價查詢服務網」上周首次揭露945筆新制成交案件資訊。內政部表示，本...

台灣大參投越南電商TIKI 想再孵一隻金雞momo？

東南亞市場近年上網普及率快速提升，數位經濟也快速崛起，台灣大及旗下富邦媒momo分進合擊，搶進東南亞電商市場，除富邦媒（...

迎接報復性消費 麗晶精品黃金周9月1日登場

隨著疫情降級解封，醞釀已久的內需買氣也蠢蠢欲動，麗晶精品訂於9月1日到12日展開年度購物大檔活動「麗晶黃金周」，除了滿額...

桃園團體行程每人補助700元 雄獅兩日遊1,799元起

全國降為二級警戒，桃園市政府觀光旅遊局推出振興旅遊計畫，提供每位旅客最高700元補助，可望引發新一波國旅熱潮，為此雄獅旅...

疫後商機回溫 餐飲品牌積極拓點展店

餐飲業瞄準疫後消費潮積極拓點，乾杯集團今年已拓展5家分店，年底前將再展店3至4家；築間集團看好餐飲需求將再次爆發，估年底...

別被建商唬了 板橋江北預售屋最新實價登錄每坪43萬起

7月1日預售屋實價登錄新制上路後，內政部上週六(21日)首次揭露945筆新制成交案件資訊。內政部表示，本期預售屋成交案件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。