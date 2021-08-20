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AI Labs研究：部分臉書貼文主題可討論 未必該被移除

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

台灣網民高度依賴社群媒體平台提供訊息，但臉書、Google等業者也「投其所好」，以運算法和社交守則調整用戶看到的訊息及推播廣告。在經濟日報關注社群平台用戶面臨的「資訊落差」後，台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）推動的葉黃素計畫顯示，近期收集到的277條用戶提供的下架貼文中，大多數未必非下架不可。

AI Labs自2021年3月5日推出上線Chrome外掛程式，整合使用者願意提供的臉書下架貼文資料，統計至8月20日，收集到 277 則。扣除127筆因隱私權限或自動跳轉至臉書監察委員會，導致研究員無法看到內容，其餘可公開檢閱內容的150筆當中，僅有3則屬於色情內容，屬於合宜審查下架；其他依台灣社會一般之價值標準檢視，147則應可受社會公評，占被下架貼文98%，顯示平台可能限縮了新聞與輿論討論的空間。

AI Labs指出，從資料中發現兩點趨勢，第一是實際審查情況與社群守則訴求，並未有明顯直接相關。第二是從審查下架貼文內之高頻詞觀察，政治敏感議題較易被審查下架，

AI Labs指出，葉黃素計畫仍持續收集資料並持續更新，網友若要查詢被下架貼文，可以參考https://lutein.ailabs.tw/

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