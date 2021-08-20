中華電信組織改造年 股東會歷時8小時38分鐘

電信龍頭中華電信（2412）今日舉行股東會，每年都有員工股東輪番上陣發言提問，呈現馬拉松式型態，今年股東會自早上9點開始，經過員工股東馬拉松式的提問與發言，歷時8個小時38分鐘後終於結束，股東會通過今年每股配發4.306元現金股利。

由於今年是中華電信轉型大計第三年，也是最後最關鍵的組織改造年，組織改造導致員工職務有所變動，也引發工會及員工有諸多不滿與建議，是今年股東會上的發言重點。

中華電信工會就提出擔憂，組織轉型恐變相壓榨員工，希望經營團隊要尊重團體協約，否則不排除上街頭抗爭。

董事長謝繼茂則指出，將盡量跟工會及同仁溝通，過去中華電信營運以「建設」為導向，高效率成果也不錯，但隨著市場轉變，要以「客戶為中心」，積極提升營運績效。

另一方面，近年電信業擴大東南亞布局。謝繼茂指出，非常重視東南亞市場，重新擬定國際事業群要跨出台灣打天下，目前已在新加坡及越南有較深布局，除與越南電信業者合資成立IDC子公司，未來還要跨足雲端跟智慧應用合作，更要打入印尼及泰國市場，以雲端、IDC，智慧應用為主軸，結合台灣軟硬體優勢，打造創新服務及應用，搶進國際市場，海外貢獻營收目前看起來還不錯。